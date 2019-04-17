中火致癌？台電反擊「數據會說話」

2019-04-17 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



南投縣等有意控告台中電廠空汙造成民眾罹癌，台電今表示，尊重但癌症成因複雜，是否為中火排放造成，還需要更明確的科學證據驗證釐清因果關係，盼各界能理性討論。台電也強調，現階段最重要的工作就是在維持供電穩定同時，持續改善水汙與空汙。

台電表示，依據衛福部公告的「民國106年縣市別主要癌症」統計報告，南投縣罹患氣管、支氣管及肺癌而死亡的人數為241人，在全縣整體罹癌死亡人數中佔比20.1％，全國各縣市排名第6，但中火所在地台中市人數占比17.8%，排名10名以外。顯見民眾罹患氣管、支氣管及肺癌之比例高低，應該還有其他成因。

台電強調，台灣境內PM2.5貢獻來源，台電與所有民營電廠等電力業的影響占比約4.5~9.9%，占比並不高。且中火煙囪均即時與台中市府環保局連線監測，排放相關數值均符合台中市府第二次加嚴空汙排放標準。

台電指出，中火當前首要工作是減少空汙排放及符合放流水標準，目前電廠已採「降空汙、減水汙、1至4號機自主減產50%三路並進」方式，努力兼顧環境保護與供電穩定。空汙減排方面，火力電廠雖非空氣汙染主因，但台電公司仍擬定短、中、長期計畫，積極改善中部地區空氣品質：短期於空品不良期間執行降載，中期則針對10部機組空汙防制設備進行升級，長期則新建兩部天然氣發電機組。