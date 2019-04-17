中火空汙致癌？台電籲理性討論科學驗證

2019-04-17 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



南投縣有意控告台中電廠空污造成民眾罹癌，台電今表示尊重，但強調癌症成因複雜，是否為台中電廠排放造成，還需要更明確的科學證據驗證釐清因果關係，盼各界能理性討論，而現階段最重要的工作就是在維持供電穩定同時，持續改善水污與空污。

台電發出新聞稿指出，依據衛福部公告的「民國106年縣市別主要癌症」統計報告，南投縣罹患氣管、支氣管及肺癌而死亡的人數為241人，在全縣整體罹癌死亡人數中佔比20.1％，全國各縣市排名第6，但中火所在地台中市人數占比17.8%，排名10名以外。顯見民眾罹患氣管、支氣管及肺癌之比例高低，應該還有其他成因。

台電強調，台灣境內PM2.5貢獻來源，台電與所有民營電廠等電力業的影響占比約4.5~9.9%，占比並不高。且台中電廠煙囪均即時與台中市府環保局連線監測，排放相關數值均符合台中市府第二次加嚴空污排放標準。

台電說，台中電廠當前首要工作是減少空污排放及符合放流水標準，目前電廠已採「降空污、減水污、1至4號機自主減產50%三路並進」方式，努力兼顧環境保護與供電穩定。