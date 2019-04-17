中火空汙致癌？台電：中市罹癌人數全國占比排名十名外

2019-04-17 15:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



報載南投縣等有意控告台中電廠空汙造成民眾罹癌，台電今（17）日表示尊重。但，台電強調，癌症成因複雜，是否為台中電廠排放造成，還需要更明確的科學證據驗證釐清因果關係，盼各界能理性討論。

同時，台電也強調，現階段最重要的工作就是在維持供電穩定同時，持續改善水汙與空汙。

台電進一步指出，依據衛福部公告的「民國106年縣市別主要癌症」統計報告，南投縣罹患氣管、支氣管及肺癌而死亡的人數為241人，在全縣整體罹癌死亡人數中佔比20.1%，全國各縣市排名第六，但中火所在地台中市人數占比17.8%，排名十名以外。顯見民眾罹患氣管、支氣管及肺癌的比例高低，應該還有其他成因。

台電表示，台灣境內PM2.5貢獻來源，台電與所有民營電廠等電力業的影響占比約4.5~9.9%，占比並不高。且台中電廠煙囪均即時與台中市府環保局連線監測，排放相關數值均符合台中市府第二次加嚴空汙排放標準。

台電今日再次強調，台中電廠當前首要工作是減少空汙排放及符合放流水標準，目前電廠已採「降空汙、減水汙、1至4號機自主減產50%三路並進」方式，努力兼顧環境保護與供電穩定。

空汙減排方面，火力電廠雖非空氣污染主因，但台電公司仍擬定短、中、長期計畫，積極改善中部地區空氣品質：短期於空品不良期間執行降載，中期則針對10部機組空汙防制設備進行升級，長期則新建兩部天然氣發電機組。