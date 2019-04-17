葉美麗遭約談 誠美材請檢調毋枉毋縱釐清真相

2019-04-17 15:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



誠美材副董事長葉美麗遭約談，誠美材今（17）日發布重訊表示，誠美材就全資子公司茂豐貿易股份有限公司、茂宇投資股份有限公司，今天疑因副董事長葉美麗涉及特別背信案件，而遭檢調單位搜索，葉美麗副董事長並隨同檢調單位到案乙節，將全力配合偵查程序，提供相關資料協助釐清真相。

誠美材就前揭偵查案件，隨時查認進度，倘發現公司權益受損，當依循法令向加害人為求償，以維護公司、股東及往來廠商之權益。另也將以此案加強公司規章制度，俾使公司人員守法盡職。