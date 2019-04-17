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美國第一銀行奇諾崗分行 今開業

2019-04-17 15:15經濟日報 記者林子桓╱即時報導

美國第一銀行（First Commercial Bank (USA)）於南加州再增設新據點─奇諾崗分行，成為該行在加州第7個營業據點，業務版圖再下一城，今（17） 日開業營運，將以存款、放款、進出口貿易融資及匯兌等業務為主。

第一銀行百分之百投資之子銀行「美國第一銀行」成立於1997年，目前於南、北加州地區共設立有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞及佛利蒙等六家分行，營運規模、經營績效逐年成長，2018年底資產規模達六億美元。

一銀表示，近年來持續加強在地化永續經營，深耕當地市場，各項業務推展成效卓越，除於2015年開辦中小企業保證貸款業務、2016年8月開辦房貸業務外，為進一步協助中小企業發展，於2017年增加提供州政府保證中小企業貸款業務。

一銀目前全球海外據點橫跨歐、亞、美、澳四大洲，遍及各主要金融中心如紐約、倫敦、香港、東京、新加坡與上海等城市達36處。未來的經營策略方向，將秉持以「風控為本」的核心價值，持續整合集團通路，拓展業務版圖，逐步擴充海外市場。

歐美地區拓展據點方面，德國法蘭克福分行、美國休士頓分行可望在今年開業，美國子行持續擴增規模，預計於北加州再增設一家分行；在東南亞新南向布局，今年除了將申設印尼雅加達辦事處外，柬埔寨預計再開兩支行，期望串聯海內外經營據點，提供加值型跨境金融服務，為全球客戶提供堅實後盾。

美國第一銀行於南加州再增設新據點─奇諾崗分行，於今日正式開業營運。第一銀行／提供
美國第一銀行於南加州再增設新據點─奇諾崗分行，於今日正式開業營運。第一銀行／提供
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