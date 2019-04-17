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中經院下修2019年GDP至2.15％

2019-04-17 12:56聯合報 記者張語羚╱即時報導

中經院今天公布2019年全年經濟成長率預估，較上次預估微幅下修0.03％來到2.15%；2019 年下半年因比較基期等因素影響，經濟成長率可望逐季攀升並突破2％，第3、4季成長預測值約 2.31％、2.61％，併計下半年成長 2.46％。

中經院指出，2019年民間消費年成長率為2.10%，民間投資為4.46%，財貨與服務輸出成長率為3.02%，財貨與服務輸入成長率為2.55%，CPI年增率為0.83%，較上年減少0.52個百分點；2020年全年經濟成長率則預估為2.42%，CPI年增率為1.04%，仍低於2%，台幣兌美元全年均價為30.72元，較2019年升值0.08%，而全年平均失業率約為3.69%。

由於全球經濟走緩以及比較基期因素，國內經濟成長率自2018年第4季起即跌破 2％成長關卡（1.78％），因此中經院粗估2019年上半年經濟成長仍將低於 2％；第 1、2 季之成長預測值分別為 1.75％、1.90％，併計上半年成長率 1.82％。2019 年下半年因比較基期等因素影響，經濟成長率可望逐季攀升並突破2％，第3、4季成長預測值約 2.31％、2.61％，併計下半年成長 2.46％。

經濟成長率失業率
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