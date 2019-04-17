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今年經濟力道靠內需 中經院微幅下修GDP至2.15%

2019-04-17 11:56經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

由於國際貿易紛爭仍在，中經院今天公布最新今年經濟成長率預測，今年上半年經濟成長率將在2%以下，但將逐季成長，下半年可望保2，全年GDP由2.18%微幅下修為2.15%，主要支力撐力道是內需，民間投資、政府投資及公營事業投資，對經濟貢獻度可望取代美中貿易戰影響的出口衰退。

至於很多企業曾到高雄喊出增加投資，但有些並未兌現，台商回台投資超過千億，是否也會有變數？國發會副主委鄭貞茂表示，台商回台投資不會跳票，「高雄不是我們的管區」。

中經院今天公布2019年經濟成長率，因為全球經濟成長走緩，今年經濟成長率下修為2.15%，不過因比較基期低，成長走勢可望倒吃甘蔗，逐季攀升，各季成長預估值為1.75%、1.90%、2.31%、2.61%；上半年成長率低於2%，下半年則在2%以上。

中華經濟研究院院長陳思寬表示，今年主要經濟支撐仍以內需為主。貢獻度可望達到1.79%，進輸出去年為負，今年可望轉正達到0.36%；就業市場將持續改善，另因旅遊補助及減稅措施，民間消費年增率為2.1%，對GDP貢獻率為1.12%；國內投資也可望緩步往上，達到0.68%。

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，台灣資本設備已經出現高成長，成長趨勢穩定，今年投資可望出現較好表現，政府公共支出趨勢也是往上，政府與公營事業投資成長都會超過10%，過公部門是否帶動民間投資可以期待，預估民間投資成長也會超過5%。台商回台投資熱烈，對於仰賴外貿及供應鏈的台灣有正面助益，可望取代因為貿易紛爭的出口衰退。

金融研訓院院長吳中書表示，如何用民間投資替代外銷，政府的確扮演一定角色。去年下半年中經院的PMI(採購經理人指數)調查，問到台商受美中貿易壓力時，其中表示真正投資有三成到台灣，六、七成到其他國家，的確反映在今年台灣資本材的進口；目前民間投資也較過去低迷時相對強勁，房仲業對工廠用地很熱絡，部分製造業回到台灣，表示製造業有三成投資回到台灣，台灣民間投資未來可以期待，成為台灣支撐力道主力。

國發會副主委鄭貞茂表示，去年第四季看今年比較混亂，但今年金融表現開始回穩。台灣國內內需消費者支出有三個有利條件，第一是股市回溫，第二是房市也有些改善，都是財產效果；第三經常性薪資實質成長去年是1.2%，今年1-2月1.8%，較去年增加。財政部所得稅減稅今年報稅會更有感，民眾可掌握的資金多。另台商回台圮超過30件、投資金額超過1000億，民間投資及政府投資成長都會有好的表現，今年應該會每一季愈來愈好

台商經濟成長率國發會
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