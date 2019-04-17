DHL全球貿易晴雨表 3至5月成長動能持續衰退

2019-04-17 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



根據DHL全球貿易晴雨表（DHL Global Trade Barometer；GTB）預估，2019年3月到5月貿易成長動能將持續衰退，整體成長指數較去年12月更新時下跌4點。最新公布的指數來到56點，雖仍呈現微幅成長，但已越來越接近區分正負成長的門檻- 指數50點。受調查的七個國家當中，沒有任何一國呈現60點或以上的指數，除德國和英國指數微幅增長外，其餘國家貿易成長預期皆趨緩。

DHL指出，空運與海運貿易成長率雙雙縮減，使得全球平均展望更加疲弱。空運貿易全球指數下跌4點來到55點。全球海運貿易成長率下跌5點來到56點。

整體貿易成長展望的走跌也反映在各國指數上，只有德國和英國的整體貿易指數微幅上揚2點，其餘五個調查國家的得分全數下跌，尤其以印度與南韓兩個國家最為顯著。

在上一期2018年12月GTB更新資料時，印度與南韓是成長力道最強勁的兩個國家；3個月後，印度與南韓則分別呈現最高及次高跌幅。其中南韓下跌12點，從中度貿易成長進入停滯，並從次高得分跌至指數49的最低成績。

印度預估貿易成長率的跌幅更高，大跌18點。主要是受到海運貿易嚴重下滑拖累，其相關指數重挫20點。雖然跌幅最大，但在預估成長普遍疲弱之下，印度的貿易成長展望仍位居所有調查國家的最高位（目前指數為59）。

即便脫歐談判正在進行中及其可能帶來潛在衰退的擔憂，英國的貿易成長指數維持在54點，較上期報告提升2點。不過此成長可能是因提前準備脫歐而帶來的物流效應影響。此外，德國的貿易指數也走高2點，指數來到53點，呈現中度成長，主因來自於預期成長9點的空運出口貿易影響。