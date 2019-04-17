中經院：2019經濟成長微幅下修至2.15％

2019-04-17 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中經院今（17）日公布經濟預測，2019年經濟成長率2.15％，較上次預估微幅下修0.03，惟成長走勢可望倒吃甘蔗，逐季攀升，各季成長預估值分別為1.75％、1.9％、2.31％、2.61％。

中經院院長陳思寬說明，雖然今年上半年的成長率預估低於2％，但下半年有信心可以突破2％以上，主要的成長力道還是來自內需支撐，國內需求對GDP貢獻約1.79個百分點。

陳思寬表示，再加上就業市場情勢持續改善，政府綜所稅改革、國內旅遊補助等政策，對民間消費有正向助益，預估2019年民間消費率2.1％，對經濟成長貢獻達1.12個百分點，仍是經濟成長有力的支撐。

中經院並表示，2019年國內投資可望和緩復甦，粗估今年國內資本形成毛額年增率達5.65％，全年投資規模約3.93兆新臺幣，對經濟成長貢獻1.08個百分點；其中民間投資年增4.46％，政府投資成長11.96％、公營事業投資增加8.63％。

由於國際貿易吹起逆風，2019 年全球經濟成長走緩，主要國家多呈下行趨勢。根據 IHS Markit 4月資料，2019年全球經濟成長率跌破3％，粗估約為2.8％。

中經院表示，全球貿易情勢仍存不確定因素，包括美中、歐盟等地之貿易紛爭影響全球經濟成長動能，主要機構對於全球貿易成長也頻頻下修，如世界貿易組織（WTO）於4月發布報告，下修今年全球貿易成長，由先前（9月）預測的3.7％修正至 2.6％。

中經院指出，雖然美中貿易談判似乎有所進展並露出和解曙光，但美國與歐盟國之貿易談判，有認為應將時程延至歐洲議會、執委會選舉後，而對談判策略時程意見不同，意見仍需整合，可以想見2019年之國際事務將環繞於各項貿易談判議題。