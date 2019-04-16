TSS選出15隊新創 闖國際市場

2019-04-16 21:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



國發會旗下的台灣競技場Taiwan Startup Stadium (TSS) 舉行第八屆「Rock the Mic 三合一簡報甄選活動」，選出15家新創團隊，準備今年前進美加、東南亞參與大型新創展會，並透過交流活動與當地新創及投資人深度互動。參與遴選的新創涵蓋AI、Smart City、IoT、Fintech、Biotech、農業科技等產業領域，由評審從市場潛力、國際商務開發能力等面向遴選而出。

15家新星新創團隊將分成三組在今年代表參加三場國際展會:Collision（加拿大多倫多）、Techsauce Global Summit（泰國曼谷）與 RISE（香港）的台灣新創商務團。其中Collision 為首年於加拿大多倫多開展，將盛大舉行。TSS除了提供全額機票住宿補助、會展門票及 #TaiwanRocks 品牌展區攤位之外，更推出客製化的商務開發服務，並為新創團隊規畫展前客製化簡報培訓與國際行銷與公關訓練。

擔任評審的Anchor Taiwan 創辦人Alisa Chiu觀察： 「可以看出台灣新創團隊已經越來越有國際化水準，因此也更需要TSS專業的國際行銷資源協助，期待未來有更多跨國鏈結與合作。」獲選的新創團隊 lidbot的外籍創辦人暨執行長Hamoun Karami表示，當時選擇台灣發展lidbot 的智慧垃圾解決方案，便是看中台灣軟硬整合的能力，很高興透過TSS協助，從台灣前進國際市場。