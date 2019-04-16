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中連貨運解雇千餘名員工 業者嘆1例1休後都在苦撐

2019-04-16 21:25聯合報 記者趙容萱╱即時報導

因為一例一休衝擊，客戶不斷流失，多家貨運業者都在苦撐。 美聯社
因為一例一休衝擊，客戶不斷流失，多家貨運業者都在苦撐。 美聯社
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老字號中連貨運公司今天發布重大訊息，規劃退出貨運市場，轉型租賃不動產，並通報大量解僱計畫書，解雇員工上千人，大部份是貨車司機；一名不願具名的貨運業高層表示，主要是一例一休衝擊，客戶不斷流失，其實很多家貨運業者都在苦撐，加上勞工、環保法令要求趨嚴，以及超商收貨等通路夾擊，中連曾多次向政府反映也未獲實質協助，才會有退出貨運業經營決定。

這名貨運業高層認為，105年實施一例一休，對國內各大貨運公司都造成嚴重衝擊，像有65年歷史的老字號中連貨運公司以企業貨運為主，面對很多企業客戶因一例一休，假日不上班，貨運公司周末送貨量銳減，不敷成本，也跟著在假日休息，但部分廠商客戶仍維持周六營業，無法獲得服務，導致客戶不斷流失。

貨運業高層透露，中連貨運公司員工大多採按件計酬，貨運量減少，薪水相對減少，加上受一例一休規範，無法加班，等於變相減薪，這對於不少有經濟壓力、想多賺點錢的貨運司機只好另謀高就，公司想留也留不住人。

貨運業高層指出，加上經營環境惡劣，基本工資不斷調漲，人事成本與油價不斷墊高，但運價也只依油價調整，無法反映成本變動，外有超商通路寄件服務，客戶流失喚不回，最後中連貨運公司決定退出貨運業經營，僅留下不動產租賃業務。

一例一休油價
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