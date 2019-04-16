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又有武統論人士要來台？陸委會：嚴密注意、拒絕其入境

南科推動航太升級 2年產值增10.5億

2019-04-16 20:13聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

南台灣是國內航太產業發展重鎮，南科管理局自2017年起推動「南科航太關鍵系統技術升級推動計畫」，輔導廠商投入開發航太關鍵技術能量，共有16家廠商通過申請。經過2年的努力已初步開花結果，南科管理局今舉辦成果發表會，航太領域龍頭企業如漢翔、長榮航太、亞洲航空、駐龍、晟田、公準、長亨、寶一等公司也與會，南科管理局更宣布要攜手勞動部高屏澎東分署，共同培育航太產業人才。

南台灣一直是國內航太發動機生產重鎮，但在科技產業的光芒下始終默默發展，為串聯南部航太能量，形塑航太產業聚落，在南科管理局多方奔走、爭取預算及尋求各單位支持下，終於在2017年成功爭取到為期四年的旗艦計畫，這是國內第一、也是唯一專屬航太產業的計畫，為以南科園區為核心所構築的航太產業聚落願景邁出成功的一步。

榮陞公司表示，該公司原本在傳統加工產業一路艱苦經營，於2009年遭遇金融海嘯營收腰斬後力求轉型，投入航太產業後的第一筆訂單僅5萬元，現今航太營業額已達8000萬元。在此次升級計畫的協助下，建立車銑複合加工與放電加工等特殊製程能量，擴大運用於更高技術的航太領域零組件，目前已正式進駐南科園區。

晟田公司則藉由升級計畫，推動新型鈦合金機製加工製程以及後端特殊製程技術能量，成為具備新型鈦合金全製程能量的廠商，並一舉擴廠投資4.9億元。芳興公司原具備天線零件製造能力，藉升級計畫建立天線模組設計及製造能量，產品也獲漢翔、中科院肯定，成為國機國造的重要供應商，未來將擴大供應至全球服務。

南科管理局表示，推動航太計畫以來，已促成4家航太廠商達成技術位階提升、2家廠商進駐園區。廠商投資達15.1億元、取得訂單35件、增加產值10.5億元、取得認證30項次，並促成多項國際合作、產學合作與航太企業實習。

航太業界龍頭公司齊聚為南科航太計畫助力。圖／南科管理局提供
航太業界龍頭公司齊聚為南科航太計畫助力。圖／南科管理局提供
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