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Uber受新法規嚴重衝擊 共享協會籲法令應與時俱進

2019-04-16 18:32經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

政府近期因應叫車、訂房平台推出的法規衝擊新創事業，多家本土與全球新創業者共組的台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）呼籲政府，公共政策制定應該反映科技發展與產業現狀，建議成立跨部會、跨領域的新單位，專責管理數位經濟。共享經濟協會表示，台灣共享經濟推估產值達新台幣1500億元，政府應該要擱置爭議，廣納多方意見，共同打造傳統與新創皆能雙贏的政策基礎，而非僅侷限在擺平眼前的新舊產業代表爭議。

包括Uber、叫車吧、AsiaYo 與Airbnb等本土與國際業者，首度「同框」，對近期交通部相繼推出的《汽車運輸業管理規則》與《發展觀光條例》修法草案表達高度憂慮。

SEAT 理事長彭仕邦表示，據推估，台灣叫車服務年產值約為 500 億、運具服務為 400 多億、停車空間 200 億、人力共享產值 120 億，共享觀光旅遊與住宿業產值約 200 億，若再加上起步中的知識、金融、醫療等新興共享經濟領域，年產值高達1500億元，將近GDP的1%。

彭仕邦說，平台科技的出現與既有產業產生競合、界線模糊議題，是時候探討現有法規是否符合時宜，政策制定者應考慮如何透過適當鬆綁或是另立新規，將新興服務型態正常化，並在新法規制定過程中，多聽取不同業者的聲音，讓市場保持適當開放、鼓勵自由競爭進而相互提升。

他表示，共享經濟不是造成對立，而是要讓市場的服務更多元，但政府近來推出的修法草案明顯缺乏全面性溝通對話的機制，在此情形下貿然推動可能影響台灣共享經濟產值。

彭仕邦解釋，目前過度偏向既有業者的政策制定方式，自然會產出以限制競爭為主的政策方向，不但無助於解決經濟弱勢受到的衝擊，也無法幫助既有業者妥善運用科技轉型，達成多贏方案。政府固然肩負照顧弱勢的責任，但不應犧牲新興產業發展與消費者權益，更不能忽略與世界接軌。

立法委員余宛如表示，台灣經濟要能持續創新、產業要能有數位轉型升級的機會，確保市場自由開放，讓企業能夠良性競爭至關重要。希望政府和平台業者能積極對話，為這次事件找到雙方都滿意的解決方案，對內要真正為台灣打造適合未來數位國家的法規環境，對外則要持續建立台灣鼓勵創新經濟的正面形象，否則因為這次事件抹煞了過去幾年的努力，真的非常可惜。

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