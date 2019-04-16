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獲利從1.5億元縮水到1,500萬元 中連貨運退出市場的三大原因

2019-04-16 18:02經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

中連貨運將旗下近千名的貨運司機資遣。 圖／聯合報系資料照片
中連貨運將旗下近千名的貨運司機資遣。 圖／聯合報系資料照片
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成立65年的老字號貨運公司中連貨運，日前宣布退出貨運市場，今（16）日通報大量解僱計畫書，將旗下近千名的貨運司機資遣。

到今年3月底，中連貨員工數約千人，其中大部分為貨運司機。中連貨退出貨運市場後，未來將轉型為不動產租售業務後。

中連貨發言人侯冠朱表示，為了服務客戶到最後一刻，中連貨不會一次結束所有的貨運業務。待圓滿服務完所有客戶後，屆時公司所需員工人數約20人。

侯冠朱強調，司機解僱後，會盡力推介給長年的合作夥伴新竹物流。

民國43年8月9日成立的中連貨，去年營收僅11億元，相較新竹物流及嘉里大榮營收皆在百億元以上，在內陸貨運市場上，中連貨資格雖老，但規模並不大。

對於中連貨宣布退出貨運市場，一名不願具名的貨運業高層感嘆，中連貨這麼老牌的貨運公司退出市場，反映台灣貨運業經營愈來愈艱辛。其實，從中連近三年的財報可得知，2015年本業營業利益還有1.52億元，但去年在一例一休衝擊後，直接少一個零，剩下1,500萬元，還得靠處分資產才賺錢。

他認為，貨運業成為艱困行業有三個主因，影響最大的就是「一例一休」政策。這名高層表示，一例一休導致廠商周末關門休息，貨運公司周末無貨可送，「以前周六還有很多貨可送，現在大家都休息，貨運公司營收自然下降，同時也不需要這麼多員工。」

而且，貨運公司周末跟著休息，但部分廠商周六仍繼續營業，貨運公司沒辦法服務到這些廠商，導致客戶不斷流失。

造成貨運業艱困的第二個原因，就是環保法令過嚴，更糟糕的是朝夕令改。過去環保署多次指出移動汙染源是最大空汙來源，一、二期柴油大貨車更占最大比例，當時環保署說要規範近20年老舊車輛，目標2023年所有大貨車都符合四期標準，現在卻說只要符合出廠標準。

貨運業者強調，政府政策變來變去，這對擁有大規模車隊的貨運業者而言「根本是精神凌遲」。既然完全無法適應，乾脆退出不玩了。

最後一個原因，就是貨運業相當辛苦，台灣人不願從事這行。

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