行政立法共識 長照扣除額定額12萬元、排富稅率20%

2019-04-16 15:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



《所得稅法》修正草案確定增列長照扣除額，並確定排富。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院今（16）日行政立法協調會報達成共識，針對《所得稅法》修正草案，長照扣除額採定額新台幣12萬元扣除，且不分聘用看護、機構或在家自行照顧等樣態都，排富門檻為稅率20%以上，約等同月薪10萬元以上，估計將有29萬人受惠、稅損約20億元，若經三讀通過，明年5月報今年度所得稅時可適用。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）指出，行政院副院長陳其邁等行政官員代表，今邀請民進黨立法院黨團總召等12名黨籍立委，討論所得稅法第17條修正草案，討論結論就是除落實公平正義，配合政府長照政策外，也要減輕家庭照顧失能者的租稅負擔。

Kolas表示，今日討論重點有二，第一為確定增列長照扣除額，並確定排富，門檻為所得稅稅率20%以上者，大約等同個人月薪10萬元以上才會被排富；第二，為納入在家照顧者，今日許多立委也討論在基層走訪時看到的各種有關樣態，包含送至照護機構、聘請看護或在家自行照顧。

Kolas強調，修法採每人每年12萬元的定額扣除方式，原先版本是有單據的外籍看護、機構照護扣除額12萬元，而較難蒐集、提出單據的自行在家照顧者為6萬元，不過為減輕租稅負擔且便民，最後決定一視同仁，採用立委提案都採12萬元定額扣除。

Kolas最後指出，財政部估計，本次修法若通過，約有29萬人受惠、稅損約20億元，草案將於本周四排入行政院會，若順利在立法院三讀，將適用2019年，明年5月報稅時就可適用。