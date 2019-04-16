女力經濟高峰會 經濟部：3成6中小企業為女性領導者

2019-04-16 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



「女力經濟賦權高峰會（Women’s Economic Empowerment Summit）」今天登場。圖／經濟部提供 分享 facebook 我國女性經濟力屢受國際矚目，今年首度接獲美國在台協會（AIT）邀請，攜手外交部於4月16日假松山文創園區共同舉辦「女力經濟賦權高峰會（Women’s Economic Empowerment Summit）」。

經濟部次長王美花指出，目前我國中小企業中有36.4％為女性領導者，女性創業儼然已成為台灣經濟發展重要的指標之一；未來，經濟部將持續透過與臉書 # SheMeansBusiness、微軟、Google等國際企業的合作，培育並帶領更多具潛力的女性企業家站上國際舞台。

經濟部指出，除王美花外，總統蔡英文、外交部次長謝武樵，以及美國在台協會處長酈英傑皆出席女力經濟高峰會，與各國代表、海內外優秀女性企業家交流，分享我國女力經濟成果。除台、美雙方代表外，也邀請了日本、韓國、印度、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、澳洲、紐西蘭等來自印太地區15國的官員代表、專家學者與各產業女性領袖來台，分享她們在專業領域上的女力經驗。

王美花表示，作為推動台灣經濟發展的掌舵者，經濟部十分重視女性對於經濟發展的貢獻，並落實性別平權概念，期盼建構更健全與平等的女性創業及就業環境。透過各部會資源整合，提供台灣女性專屬的創業與就業服務與資源，包含職能培訓、媒合服務、資金貸款、外銷經貿平台等。

蔡總統則說，台灣多年來從中央各部會到地方，積極落實性別平權方針，備受國際肯定，除了民選出第一位女性總統外，近年我國於航海及航空等男性主導的專業場域培育出許多女性領導者。2018年美國富比士雜誌公布30 Under 30 Asia名單，所評選出最具潛力的30名傑出人士中，便有4名台灣女性，包含創業管理、藝術創作、科學研究、創投等不同領域，顯示台灣女性在各領域所展現的耀眼成績。

經濟部表示，台灣為美國第11大貿易國，美國則為我國5大貿易夥伴之一，顯示雙方皆為彼此重要的貿易伙伴，適逢美國在台協會成立40周年，本場「女力經濟賦權高峰會」即是AIT@40於4月「貿易與投資月」所舉辦重點活動之一。

美國在台協會酈英傑處長特別到場致意，盛讚台灣對於女性賦權努力不遺餘力，與致力推動女性創業的優秀成果。並期盼未來持續透過公私部門合作，協助台美合作範疇更加廣泛、深化兩國在不同領域的交流，一同為印太區域經濟發展作出貢獻。