企業創新研發抵稅、補助 新北市派會計師免費到府健檢

2019-04-16 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



為鼓勵企業投入創新研發，提升產業競爭力，中央及新北市府提供租稅優惠、研發補助等。設籍新北市的企業除可依「產業創新條例」等法規向中央申請研究發展支出的投資抵減外，也可向新北市府申請最高100萬元的創新技術研發補助，申請期限至5月底止。新北市還可派會計師到府為企業「健檢」。

經發局指出，中央經濟部工業局推出多項研發支出抵減營利事業所得稅優惠，包括「產業創新條例」為例，企業開發產品的研發支出，可於辦理當年度營所稅結算申報時，選擇以「抵減率15%、抵減年限一年」或「抵減率10%、抵減年限三年」方式抵減，最高可折抵當年度應繳納營所稅的30%。

新北市府也特別提醒有意適用該條例的企業，應於5月底前向經濟部工業局完成申請。此外，行政院也已規畫放寬該條例規定，將原有研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等4大租稅優惠，施行時間展延至2029年底，更增訂未分配盈餘進行「實質投資」，可免徵5％營利事業所得稅，目前該修正草案已於3月21日經行政院院會通過並提送立法院審議。

此外，新北市府也已自2008年起，開辦地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），提供上限100萬元的創新技術研發補助，今年度申請期限至5月底止。

另為協助企業快速瞭解政府提供的各項租稅減免優惠，經發局與台灣省會計師公會合作，提供「專人諮詢服務」，讓業者能透過撥打諮詢專線（02-29603456分機5401）或臨櫃詢問的方式，接受專業會計師諮詢服務。