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蔡英文分享台灣女力經驗 希望未來不要再叫她女總統

2019-04-16 11:46經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

總統蔡英文今（16）日出席「女力經濟賦權高峰會」，分享台灣女力經驗。蔡英文指出，她有使命推動女性賦權，台灣對於性別平等提升的努力，絕對不會停止，她更希望未來大家不會再說她是女總統。

蔡英文指出，自從她上任以來，政府就致力要打造一個讓女性成長，成功追尋夢想的環境，上個月台灣海軍才有第二位女性領導人，可以看到在一些傳統以男性為主的產業也有越來越多的女性領袖，本屆立委女性就佔四成，而且去年台灣也有不少女性登上富比世30名單。

蔡英文並指出，關於女力經濟，根據世界銀行報告台灣分數是91.5%， 台灣更是全世界已經廢除所有對女性不友善職場相關規範的六個國家之一，台灣女性也是國內經濟的中流砥柱和社會的支柱，這也是為何我們想鼓勵更多女性創業，創造對女性友善且支持的職場環境。

經濟部政務次長王美花指出，依據2018年我國中小企業白皮書統計，公司登記為女性負責人已達到53萬家，占整體企業負責人的36%以上，也就是平均每三個企業主當中，就有一位是女性。

王美花並進一步指出，之前結合臉書SheMeansBusiness計畫辦理數位行銷課程，以及架設台灣婦女企業網協助女性企業開拓國際貿易市場。未來也將透過與微軟、google等國際大企業合作的方式，提升女性企業在市場、行銷及科技應用的能力。

此外，王美花還特別提到食藝餐飲公司創辦人鄭惠如以優先聘用社會弱勢婦女，並將30%的淨利作為扶持弱勢及解決社會問題基金，獲得2018 年富比世 30的肯定一例。

蔡英文王美花職場
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