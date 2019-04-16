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雇主積欠退休金 最重罰150萬

2019-04-16 00:45聯合報 記者章凱閎／台北報導

立法院衛環委員會昨初審通過勞工退休金條例修正草案，後續將力拚五一勞動節前完成三讀...
立法院衛環委員會昨初審通過勞工退休金條例修正草案，後續將力拚五一勞動節前完成三讀，送給勞工大禮。 記者葉信菉／攝影
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立法院衛環委員會昨天初審通過勞工退休金條例修正草案，將加重處罰雇主積欠勞工退休金或資遣費，最重可罰一五○萬元，且違反勞退條例的雇主，應公布事業單位、負責人名稱；除了遺屬及法定請領人的勞退帳戶請求權延長到十年，自營作業者、有從事勞務的雇主、受委任工作者，自提勞退金也可以免報綜所稅。

昨天也初審通過，外籍人士若取得永久居留許可，將可適用勞退新制，雇主每月也須幫外籍受雇者，提撥最少百分之六的勞退金，估計有一萬五千多人受惠。立法院預計趕在五一勞動節前三讀，送給勞工一個大禮。

勞動部昨也召開勞動基準諮詢委員會，通過住院醫師適用勞基法責任制，預計九月上路，約四千七百人適用，但記帳士納責任制未通過。

國內偶爾可見雇主積欠勞工退休金、資遣費的案例，包括全國關廠工人案、華隆自救會抗爭事件等，甚至纏訟多年、嚴重損害勞工退休生活。勞動部表示，為收警惕之效，這次修法祭出加重處罰，雇主若積欠退休金、資遣費，將從現行處以廿五萬元以下罰鍰，改為比照勞基法規定，提高至卅至一五○萬元。

且違反勞退條例的雇主，經處以罰鍰或加徵滯納金者，勞動部將公布事業單位、負責人名稱。

勞動部退休福祉司司長孫碧霞表示，勞工過世之後，勞保會給遺屬死亡給付，給付時都會主動提醒遺屬可請領過世勞工留下的退休金，但是截至去年底，全台有二萬二千多人、計四億八百多萬元的退休金，因五年請求權屆滿而被充公，這次因而修法延長請求權年限為十年。

另外，孫碧霞表示，所謂自營作業者大多是個體戶，例如計程車司機、攤販，或是ＳＯＨＯ族（在家工作），例如開個人工作室的設計師、網紅等。他們不適用勞基法，沒有雇主給的勞退金，為鼓勵這群人自提勞退金，因而修法讓自營作業者、有從事勞務的雇主和受委任工作者，也能比照一般勞工，自提勞退金可免報稅。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供
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