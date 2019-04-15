裕利安宜估中國企業破產家數 今年再增20%

2019-04-15 22:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



法國信用保險集團裕利安宜(EULER HERMES)全球宏觀經濟研究總監Alexis Garatti今(15日)表示，全球經濟成長趨緩下，預估今年全球企業破產家數仍將較去年增加7%，其中又以中國的情況最嚴重，預估中國企業今年破產家數將較去年增加20%。

Alexis Garatti表示，全球經濟成長持續減速，2018年經濟成長率為3.1%，2019年預估降至2.9%，2020年估將再減至2.7%；此一述趨勢下，有三項轉變值得關注。

首先是美、中兩國的經濟成長速度，角色易位。美國經濟成長從快變慢；中國則是在財政政策刺激下，經濟成長獲得支撐。

台灣先前對中國、日本的出口成長趨緩，但預估台灣的出口動能，在中國帶動下，今年第2季與第3季間，會逐漸增溫。

其次，美國聯準會升息腳步趨緩、甚至可能暫停升息，這對新興市場或亞洲地區的經濟穩定有幫助。

第三，中美貿易談判可能達成共識，加上英國採取「軟脫歐」路線，有助全球貿易增長量在今年第1季表現疲軟後，未來貿易增長量持穩在2.5%。

他預估，台灣今年經濟成長率為2%，明年為1.3%；新加坡則是2.3%與1.7%。台灣與新加坡都是亞洲的貿易樞紐，外部需求趨緩，難免受到影響。

這也凸顯政府政策的重要，政府增加公共支出、吸引台商回台投資，這些措施對台灣的經濟很重要。

Alexis Garatti指出，中國企業去年破產家數較前年增加40至50%，今年預估破產趨勢持續，但幅度料將較去年緩和，主因中國政府意識到全球經濟趨緩帶來的挑戰變大，刻意放慢企業破產的速度。但為汰弱留強、調整產能，並未完全縮手，還是持續做這件事情。

他表示，無法預估中國企業的破產趨勢何時會停止，只能說，一國的產業結構調整、人均GDP(國內生產毛額)的提升，都需要很長的時間才能達成。

除了中國之外，還有四個國家，今年的企業破產家數，預估較去年呈現雙位數成長，包括：斯洛伐克(+16%)、丹麥(+15%)、智利(+10%)、瑞典(+10%)。

斯洛伐克的企業破產家數增加，主要受到德國汽車產業走疲影響；環保法規的要求、中國市場的衰退、特斯拉等電動車的挑戰，都讓德國汽車業去年第3季表現不好。

丹麥與瑞典的企業破產家數增加，主因這兩國對企業破產的定義，法規上有所改變；智利的情況，則是大宗原物料與能源價格走跌，為該國企業利潤帶來壓力。