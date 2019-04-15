立院初審通過 逾10萬名自營、委任工作者自提6%可免稅

2019-04-15 20:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



立法院社福及衛環委員會今（15）日初審通過《勞退條例》修正案。目前勞工自提每月6%退休金到個人專戶，可不計入所得稅課稅，未來擴大適用至自營作業者、委任工作者、實際從事勞務的雇主等，也可適用稅負優惠，估計有逾10萬名自營業作業者受惠。

立法院社福委員會今日完成《勞退條例》修正案初審，政院版本大致獲得支持。全案送院會後，希望趕在5月1日勞動節前完成三讀，讓勞工開心。

昨日初審通過條文中，最大利多是，目前勞工自提每月6%退休金到個人專戶，可不計入所得稅課稅，未來擴大適用。勞動部官員指出，所得可分為薪資所得與執行業務所得，前者主要為受僱員工，自提6%可享稅賦優惠；而後者多不適用《勞基法》，自提6%無法享稅賦優惠。

勞動部表示，自提6%享稅賦優惠擴大適用，主要是要鼓勵目前未適用《勞基法》的自營工作者、委任工作者、雇主等，也能積極自提退休金，保障老年生活。

此條文通過後，勞動部進一步表示，現約有2800名自營作業者、3.9萬名從事勞務雇主已經自提6%，將是最直接受惠者。此外，國內現有逾10萬名委任工作者，且未自提。官員表示，未來修法完成後，逾10萬名委任工作者亦可自提6%，享稅賦優惠。

立法院今日初審通過《勞退條例》將擴大到取得永久居留外國人，包括外配及一般永居外國人約1.5萬人受惠，有助於留住外籍專業人才。換言之，取得永居外國人在台受僱，雇主須為其提繳退休金。