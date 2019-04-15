台企銀增資找上國發基金 將循「台積電模式」辦理

2019-04-15 17:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台企銀（2834）現金增資案找來國發基金助陣，儘管國發基金低調不願證實，但據了解，財政部已向行政院提報專案許可，有望依循「台積電模式」比照辦理；倘若此案順利通過，公股對台企銀持股比重將更堅實，國發基金也躍居僅次於台灣銀行的台企銀第二大股東。

國發會副主委兼國發基金執行秘書鄭貞茂今（15）日對此表示，相關事宜涉及上市公司營運策略，國發基金不予置評。金管會主委顧立雄在立法院答詢時則說，確實有聽過相關傳聞，由於台灣工業銀行陸續退場，政府仍須扶植中小企業發展，而且新創企業有資金需求，商業銀行不易顧及，因此需要有銀行扮演協助新創企業與中小企業發展的角色，台企銀有其政策性任務。

知情人士指出，台企銀一直希望提高資本適足率，一方面有助於拓展業務，提供國內中小企業協助，同時若能拉高官股比率，未來配合政府產業政策也比較有正當性，因此最後找上國發基金，由董事長黃博怡親自帶隊向高層簡報。

據了解，國發基金注資入股有二大途徑，若有政策考量，就由目的事業主管機關向行政院簽報專案許可；如果純粹是商業行為，就要向國發基金提出一般申請，並且歷經層層關卡評估審核，包括是否符合國家產業政策及未來發展性。

相關人士表示，國發基金注資台企銀意義非凡，不僅顯示政府對於中小企業的支持，尤其在兆豐金出脫台企銀股權後，公股持股水位陡降，如今再將公股比重拉高，將是台企銀對於中小企業授信、配合國家產業政策的重要動能。財政部經由討論後，認為此案符合政策考量，公文已經送抵行政院，端看層峰最後核准與否。

實際上，以扶植產業發展為宗旨的國發基金「政策入股」並不罕見，當年有別於民間投資人的意興闌珊，同樣以專案方式注資台積電即是著名一例，後續包括彰銀、華航及中裕等投資案，也都是循此模式辦理。

台企銀去年獲利大幅成長，本周四（18日）將舉行年度法說會，增資事宜及未來展望預料會是法人焦點，相關動態屆時將漸明朗。