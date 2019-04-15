親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

我們與惡的距離：孩子驟逝對家庭的衝擊

伍茲爬出人生沙坑奪15冠 曾雅妮聽到請回答

台企銀增資找上國發基金 將循「台積電模式」辦理

2019-04-15 17:01經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台企銀（2834）現金增資案找來國發基金助陣，儘管國發基金低調不願證實，但據了解，財政部已向行政院提報專案許可，有望依循「台積電模式」比照辦理；倘若此案順利通過，公股對台企銀持股比重將更堅實，國發基金也躍居僅次於台灣銀行的台企銀第二大股東。

國發會副主委兼國發基金執行秘書鄭貞茂今（15）日對此表示，相關事宜涉及上市公司營運策略，國發基金不予置評。金管會主委顧立雄在立法院答詢時則說，確實有聽過相關傳聞，由於台灣工業銀行陸續退場，政府仍須扶植中小企業發展，而且新創企業有資金需求，商業銀行不易顧及，因此需要有銀行扮演協助新創企業與中小企業發展的角色，台企銀有其政策性任務。

知情人士指出，台企銀一直希望提高資本適足率，一方面有助於拓展業務，提供國內中小企業協助，同時若能拉高官股比率，未來配合政府產業政策也比較有正當性，因此最後找上國發基金，由董事長黃博怡親自帶隊向高層簡報。

據了解，國發基金注資入股有二大途徑，若有政策考量，就由目的事業主管機關向行政院簽報專案許可；如果純粹是商業行為，就要向國發基金提出一般申請，並且歷經層層關卡評估審核，包括是否符合國家產業政策及未來發展性。

相關人士表示，國發基金注資台企銀意義非凡，不僅顯示政府對於中小企業的支持，尤其在兆豐金出脫台企銀股權後，公股持股水位陡降，如今再將公股比重拉高，將是台企銀對於中小企業授信、配合國家產業政策的重要動能。財政部經由討論後，認為此案符合政策考量，公文已經送抵行政院，端看層峰最後核准與否。

實際上，以扶植產業發展為宗旨的國發基金「政策入股」並不罕見，當年有別於民間投資人的意興闌珊，同樣以專案方式注資台積電即是著名一例，後續包括彰銀、華航及中裕等投資案，也都是循此模式辦理。

台企銀去年獲利大幅成長，本周四（18日）將舉行年度法說會，增資事宜及未來展望預料會是法人焦點，相關動態屆時將漸明朗。

國發基金台企銀
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

華映、大同遭金管會移送 會計師籲檢調速偵辦

2019-04-15 14:49

自提退休金稅負優惠 擴大至自營作業者

2019-04-15 14:48

主攻生物相似藥 泰福今法說

2019-04-15 14:46

自貿特區審查沈榮津憂產地證明 藍委：MIC不會洗成MIT

2019-04-15 14:46

張善政出新書 尹衍樑低調到場祝賀

2019-04-15 14:11

外媒誤報郭台銘將請辭 鴻海還原事發現場

2019-04-15 14:01

張善政出新書談斜槓 政商人脈一次排開

2019-04-15 13:43

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

2019-04-15 13:29

台糖董總年終高於平均 經濟部砍回4.4個月

2019-04-15 13:15

新公司法鬆綁法規 3項便民措施看這裡

2019-04-15 13:14

立院經委會審自貿區條例 MIC會不會洗成MIT成焦點

2019-04-15 12:44

罷工應設預告期？ 勞長許銘春：罷工已困難重重

2019-04-15 12:43

立院初審通過：雇主積欠退休金 公布姓名並加重處罰

2019-04-15 12:02

利多來了！ 自營作業者自提6%退休金可免稅初審過關

2019-04-15 11:45

忽略這些程序 申請外籍家庭看護工將遭打槍

2019-04-15 11:26

立法院審查自經區條例 經長：應注意美國對洗產地疑慮

2019-04-15 11:22

中火水汙遭罰2000萬 台電：5月上旬用電攀高前完成改善

2019-04-15 11:20

解除資遣費天花板 保留黨團協商

2019-04-15 11:18

中火面臨2,000萬元罰鍰 台電：三路並進應變升級

2019-04-15 11:10

立院審自經區條例 經長：注意美對產地證明看法

2019-04-15 10:19

SpaceX商機 法人估供應鏈第2季到第4季出貨

2019-04-15 10:17

打造台灣經濟奇蹟 加工出口區現在由誰稱霸？

2019-04-15 09:56

國發會主委陳美伶缺席經委會 藍營立委不滿

2019-04-15 09:55

自貿區條例審查為韓市長而審？ 沈榮津：尊重國會

2019-04-15 09:40

名家觀點／引進國際會計準則要有彈性

2019-04-15 00:21

自經區條例 藍綠本周攻防

2019-04-14 23:26

自經區條例／馬英九未竟政策 捲土重來

2019-04-14 23:23

政院圍堵自經區…祭四大不可行

2019-04-14 23:22

新聞中的法律／雇主面對罷工的處理原則

2019-04-14 22:35

釋逾千職缺 新竹企業15日徵才

2019-04-14 15:54

全球5G市場開戰 川普：美國將制霸

2019-04-14 13:07

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 10:09

美麗的金銀島 臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-12 08:53

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:13

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 10:57

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 10:55

26歲白手起家…揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:58

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

這條手鍊很特別只送不賣 中鋼新研發爐石手鍊

2019-04-14 20:24

誠美材風暴 丟了昆山廠主權

2019-04-15 00:43

錦江集團出手 誠美材恐失昆山廠控制權

2019-04-14 17:57

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

2019-04-15 13:29

這銀行膽子好大 總經理人事金管會還沒准就先上網站

2019-04-15 10:19

南山人壽IPO案 被金管會退件了

2019-04-15 11:55

Google臉書等加碼台灣 人才是主要誘因

2019-04-14 17:55

報稅注意！ 海外所得課稅三大誤解、一提醒

2019-04-15 10:32

防理專挪用客戶資金 金管會出手3路並進

2019-04-15 00:14

元大標普高息股ETF 開募

2019-04-14 22:47

批美軍售舊武器 郭台銘：哪國國防靠美國安全脫身？

2019-04-15 12:25

應材不供貨三安 台廠受惠

2019-04-14 23:22

七年上百人受害 逾四億遭銀行員或理專挪用

2019-04-15 00:20

錦江集團拿回控制權 原來是因為這個...

2019-04-14 21:38

理專挪用資金 七年搬4億 只罰7,000萬

2019-04-15 00:10

四大代工廠 第2季營運升溫

2019-04-14 22:45

公股行庫新人事 六女將獲蘇揆青睞

2019-04-15 14:51

重編財報 誠美材下一個大考驗

2019-04-15 00:40

外媒誤報郭台銘將請辭 鴻海還原事發現場

2019-04-15 14:01

誠美材董事超額競選 爭議未止

2019-04-15 00:40

蘋果西打公司 換掉董總

2019-04-14 23:39

立委轟新壽、南山人壽淨值槓桿比逾30倍 要金管會管管

2019-04-15 11:54

所得資料 26日開放線上查調

2019-04-14 22:35

「好享退」熱度高 逾1.6萬人報名

2019-04-15 00:10

壽險業淨值比波動大偏低 金管會將找來喝咖啡

2019-04-15 09:21

一銀新總座還沒核准就上任 連名片都已印好了？

2019-04-15 12:45

銀行理專挪用資金 三招防堵

2019-04-15 00:10

迎接報稅季 海外所得申報該注意那些重點？

2019-04-15 10:19

自經區條例／馬英九未竟政策 捲土重來

2019-04-14 23:23

打造台灣經濟奇蹟 加工出口區現在由誰稱霸？

2019-04-15 09:56

政院圍堵自經區…祭四大不可行

2019-04-14 23:22

金管會未核准一銀逕自公布總經理人事 立委：憑什麼？

2019-04-15 10:39

自經區條例 藍綠本周攻防

2019-04-14 23:26

大飲高層地震 王鎮民任董總

2019-04-15 00:33

名家觀點／引進國際會計準則要有彈性

2019-04-15 00:21

權證講座／朱成志：五類趨勢股 布局重心

2019-04-15 00:01

張善政出新書 尹衍樑低調到場祝賀

2019-04-15 14:11

張善政出新書談斜槓 政商人脈一次排開

2019-04-15 13:43

鴻海威州廠 郭台銘重申明年第四季量產

2019-04-15 11:55

西門町好樂迪大樓交易 3名投資客各賺百萬

2019-04-15 13:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top