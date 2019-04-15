機車危險感知教育平台 今日上線

2019-04-15 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部公路總局為提升機車騎士行車安全，已完成規劃建置機車危險感知教育平台，並於今（15）日上線，民眾可藉由觀看行駛道路實境影片，自我測驗是否對行車環境具有危險感知，測驗結果並提供正確解答及危險感知思維。

公路總局說，亦即透過本教育平台不同主題情境練習，機車騎士可培養提升事先察覺潛在風險的感知，於真實行駛道路時，遇到類似狀況就能儘早採取注意的行動，避免發生危險，降低事故機率；該教育平台上線後已列為機車駕照發照前講習課程，並持續蒐集意見，精進功能，預計自9月開始，民眾申請機車駕照考驗將須先於該教育平台完成測驗後，才可預約考驗。

公路總局指出，該教育平台危險感知影片共分四大類（近年機車肇事主因、防禦駕駛、近期重點宣導政策及機車特性），包含11種危險感知型態（未依規定讓車、轉彎不當、未保持安全距離與間隔、違反號誌與標誌管制、注意車前狀況、行駛中注意其他車安全、視野死角、彎道、道路施工或縮減、注意內輪差及施工鐵板），共拍攝20支實況影片，每支影片約30秒，在測試過程中依遇到所設計之危險情境而騎士必須採取減速、煞停或行車閃避之因應動作時，測試者就須及時點擊按鈕或螢幕畫面完成因應的動作，測試後另有結果顯示、影片解析及詳細危險感知思維說明供民眾測試者參考。

機車危險感知教育平台網址為https://hpt.thb.gov.tw/ ，歡迎民眾上網至該教育平台自我測試行車危險感知，俾提升騎車行駛道路所須具備事前察覺行車環境風險之能力。