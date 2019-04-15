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明基材結盟Oculus 進軍新加坡、香港市場

2019-04-15 15:15經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

明基材（8215）旗下隱形眼鏡品牌美若康Miacare，今（15）日宣布與Oculus Private Limited （新加坡晶亮私人有限公司）展開策略聯盟合作。明基材表示，將授權Oculus在新加坡及香港行銷美若康隱形眼鏡。

Oculus擁有30年隱形眼鏡的銷售及生產經驗，於東南亞擁有廣大的通路銷售網，在市場上占有八成以上的銷售點，旗下擁有自有品牌FreshKon菲士康，負責行銷彩色放大隱形眼鏡。Oculus亦為國際隱形眼鏡製造協會會員（CLMA），也是德國與美國等國際隱形眼鏡品牌之特許製造商。

明基材透過與Oculus策略結盟，整合當地通路市場的經營經驗，強強聯手，期望為消費者帶來更優質的產品和服務，讓品牌的未來更具前瞻性。

明基材料深耕材料科學，並持續進行公司轉型，偏光板穩定成長，目前產能滿載。此外，明基材近年在醫療事業及先進電池材料，已漸具規模。

明基材指出，他們藉由自身在材料科學研究的高端技術，以「美若康」隱形眼鏡獨特「親水矽科技」，滿足消費者對護眼健康及配戴舒適的需求，近年獲消費者肯定，在台灣、中國與東南亞等地的矽水膠隱形眼鏡市場，發展出相當規模。

明基材隱形眼鏡Oculus
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