明基材料與Oculus共同宣布 將展開策略聯盟合作

2019-04-15 14:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



明基材料 (8215) 旗下隱形眼鏡品牌美若康Miacare與Oculus Private Limited於今（15）日正式宣布將展開策略聯盟合作，明基材料將授權Oculus在新加坡及香港行銷美若康隱形眼鏡。

明基材料深耕材料科學並持續進行公司轉型。除偏光板穩定成長外，近年在醫療事業及先進電池材料已漸具規模。明基材料藉由其在材料科學研究的高端技術，以「美若康」隱形眼鏡獨特的「親水矽科技」滿足消費者對護眼健康及配戴舒適的需求，近年來在各地獲得極大消費者的滿意，在台灣、中國與東南亞等地的矽水膠隱形眼鏡市場發展出相當規模。

Oculus Private Limited（新加坡晶亮私人有限公司）擁有三十年隱形眼鏡的銷售及生產經驗，於東南亞擁有廣大的通路銷售網，在市場上佔有八成以上的銷售點，旗下擁有自有品牌FreshKon菲士康負責行銷彩色放大隱形眼鏡。該公司是國際隱形眼鏡製造協會會員（CLMA），也是德國與美國等國際隱形眼鏡品牌之特許製造商。

這次明基材料與Oculus雙方策略結盟合作，整合當地通路市場的經營經驗，將為消費者帶來更優質的產品和服務。彼此強強聯手，讓品牌的未來更具前瞻性。