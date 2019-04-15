立院經委會審自貿區條例 MIC會不會洗成MIT成焦點

2019-04-15 12:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



國民黨在2014年鎩羽而歸的自貿區條例，在15位國民黨縣市長大動作登報與立委提案之下，再度來襲於今（15）日在立法院經濟委員會排上議程進行聯席審查。針對有人表示「這是為韓市長而審」，對此，經濟部長沈榮津今（15）日表示，「我們一切尊重國會」。但，國發會主委陳美伶指出，政府已於全國推動各項有助國家整體發展的創新、自由化措施，並於全國推行，不限特定區域，因此成果可為全民共享。

立法院經濟、財政、內政委員會今就自由貿易經濟特區議題舉辦聯席審查會議，不過財政部、國發會、農委會一致表達保留態度，經濟部長沈榮津則提醒，美中貿易戰後，要注意美國對於產地證明的看法。

沈榮津進一步指出，關於中美貿易的摩擦，美國對於產地證明方面又有更嚴謹的看法，雖然目前政府在產地證明已有一套機制，但我們終歸要進入美國市場，因此會嚴密觀察美方對於產地證明的態度。

同時，沈榮津也表示，自由貿易經濟特區特別條例草案，牽涉到很多部會，條例部分經濟部尊重國會，但經濟部只負責條例通過之後，經過特區的資格審查執行單位而已，但各產業仍須回到各主管機關，包括：農委會、教育部、交通部、衛福部。

在藍營立委大表不滿，還直批是草包的情形下，國發會主委陳美伶今（15）日於11點現身經委會。陳美伶明確表態，現階段無推動經濟特區政策需要，一是好的政策應全國適用，如歡迎台商回台投資行動方案，至今已核定多家廠商回台投資，二是經濟特區成效有限且未符合數位經濟趨勢。

陳美伶進一步指出，根據106年世界銀行針對全球經濟特區進行研究發現，大部分經濟特區並未能催化所在國的經濟發展，經濟特區的表現長期而言與全國水平一致。

陳美伶表示，過去示範區及當前經濟特區的目標之一，是創新企業營運模式，不過現階段產業發展已經朝數位經濟移動，在人工智慧（AI）、物聯網、區塊鏈等科技潮流下，企業的創新模式跨越實體區位，不需要再透過特區方式推展。