立法院審查自經區條例 經長：應注意美國對洗產地疑慮

2019-04-15 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



立法院經濟、財政、內政委員會今（15）日聯席審查立委曾銘宗等27人連署提案「自由貿易經濟特區特別條例」草案，國發會、財政部、農委會在書面報告中皆表態宜審慎、不宜貿然推動，經濟部長沈榮津也在會前受訪表示，應注意美方對於「洗產地」的疑慮，畢竟產品終歸要進入美國市場。

外界憂心「自由貿易經濟特區特別條例」恐讓台灣淪為「洗白加工島」，對此，沈榮津說，雖然政府在產地證明有一套標準基礎，但美中貿易戰後，美國對於產地有他的標準，我方應隨時注意美國的態度，不要讓人誤會產品進來台灣很容易就「洗」出去。

財政部認為推動該條例涉及層面甚廣，並在書面報告中點出四項疑慮，一、違規轉運情事之機率將大幅提高，二、管制品可透過「前店後廠」委外加工方式流入課稅區，三、經海關查獲涉及申報不實不得審請更正免罰，四、條例設立基金應明定排除國有財產法範圍，應檢視是否有牴觸財政紀律法。

國發會也表態目前無政策需要，並強調經濟政策應以全國為重，才能使最多人受惠，立委不必提出專為高雄的條例草案；且國發會指出，根據世界銀行研究發現，大部分經濟特區成效有限且不符合數位經濟時代的趨勢。

農委會也強調，在未達各界共識、疑慮未解除之前，不宜貿然推動；同時，農委會表示，若施行後，在特區內可以自由進口國外原料，不僅免稅，甚至能開放803項管制中國大陸進口農產品，由於特區內進口價格低廉的國外原料，其加工所製成的農產品，因狹持低成本優惠條件，恐將排擠國產農產品原料的出路。