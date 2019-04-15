中火水汙遭罰2000萬 台電：5月上旬用電攀高前完成改善

2019-04-15 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台中市環保局日前稽查台電台中火力電廠廢水，查出一到四號燃煤機組硝酸鹽氮濃度超標二倍，台中市政府上周五以台電所提陳述意見與改善計畫「毫無誠意」為由，退回改善計畫，並於今（15）日開罰2,000萬，創下國營事業被罰款的最高紀錄。

對此，經濟部長沈榮津表示，必要的話，他會再下一次台中。

針對台中市環保局開罰台中火力發電廠2,000萬元一事，台電發言人徐造華表示，台電公司表示尊重，也會痛定思痛檢討改進，目前更已提升整個應變層級，同時台電也會盡最大努力改善水汙染問題，並已於昨（14）日向台中市府提報陳述意見書補充意見，也會在4月底前提報改善計畫書，並持續就超標情形深刻檢討改進。

徐造華表示，關於中火的改善，台電公司降空汙，也會減水汙，而中火的1至4號機也已自4月12日晚間開始自主減產50%，確保製程產出的廢水中硝酸鹽氮濃度能進一步下降，希望三路並進，兼顧環境保護和穩定供電。

此外，台電公司也同時調整中火1至4號機的排煙脫硫設備的運轉參數及發電製程，以減少氮氧化物的生成排放，並24小時監控發電機組運轉情況，動態調整注氨量。

至於中火1至4號機何時能恢復正常運轉？徐造華表示，將視廢水水質符合標準的情形而定，期望在5月上旬用電量攀高前完成改善。至於罰款部分，台電公司則會在收到正式公文書後於內部展開研商討論。

徐造華進一步指出，根據氣象資料顯示，未來10天其實並沒有明顯高溫的現象，整體備轉容量率尚可維持在6%，但台電公司會視氣溫、用電狀況，還有機組狀況，滾動檢討，希望在5月上旬用電攀高前，完成各項改善，以維持整個系統的穩定供電。