解除資遣費天花板 保留黨團協商

2019-04-15 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



立法院社福與衛環委員會今（15）日逐條審查《勞工退休金條例》各版本修正案，國民黨召委徐志榮提案刪除資遣費算式上限一案最受矚目，年資大於12年的資深勞工可望因此受惠，審查過程中勞動部官員與民進黨立委皆對此案表達疑慮，此案保留黨團協商。

《勞動基準法》中所規範之勞退舊制勞工遇雇主資遣時，資遣費依勞工每年年資換算1個月發給；然而《勞退條例》中所規範之勞退新制勞工，則適用該條例中的新算式，遇資遣時依每年年資換算0.5個月發給，並設定最高以發給6個月為限。徐志榮版本擬刪除該最高發給6個月之限制，意即年資超過12年的勞退新制勞工，遭資遣時可望拿到更高額之資遣費。

勞動部表示，此為重大修正，拿掉資遣費上限應考量勞雇雙方的衡平問題，勞退新制過去已研議十幾年，希望要改變可以多一點討論，雖然此條意義很好，但影響需再行評估，八大工商團體也有表達反對。民進黨立委陳靜敏與邱泰源則表示，當年可讓勞退舊制勞工選擇適用新制或舊制，此次修正恐怕讓當年選擇舊制勞工感到不公平。

徐志榮表示，政府要用心打造良好投資環境，勞雇雙方都應忠心耿耿為企業服務，此條修正在勞團中沒有反對聲音，而是資方要多付一點，企業為服務多年的勞工增加資遣費，至於本條會不會讓工廠優先解雇高年資勞工，待勞動部蒐集更多意見，此條保留至黨團協商。