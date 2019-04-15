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台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

中火面臨2,000萬元罰鍰 台電：三路並進應變升級

2019-04-15 11:10經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

針對台中火力發電廠水汙事件，台中市政府今（15）日祭出2,000萬元罰鍰，創下國營事業最高罰款紀錄，並且直言若不改善重大違規，後續不排除停工處分。台電則強調，台中電廠將三路並進，以「降空汙、減水汙、自主減產」應變升級。

針對台中市政府決定重罰，台電表示尊重地方政府裁量，將於本月底前提報改善計畫書，並持續就超標情形深刻檢討改進。

台電表示，未來將提升應變層級，從降空汙、減水汙、中火1-4號機自主減產50%，努力兼顧環境保護與供電穩定。

經審酌用電需求情勢及盤點發電機組情形後，台中電廠1-4號機已於4月12日起開始自主減產50%，同時規劃相關改善措施，台電將盡最大努力改善水汙染問題，並於昨日向台中市府提報陳述意見書補充意見。

台電表示，台中市府在今年3月6日赴中火5-8號機稽核採樣廢水，並要求於4月8日前限期改善硝酸鹽氮超標情況，台電已於4月2日完成改善。

台中市府另於3月21日赴中火1-4號機稽核採樣，採樣結果顯示檢測值高於現行標準。台電說明，硝酸鹽氮超標主因是中火近期積極從事空汙防制改善時，反造成廢水處理能力不足所致。

為積極改善廢水排放硝酸鹽氮超標問題，台中電廠1-4號機已於4月12日晚間起自主減產50%，確保製程產出的廢水中硝酸鹽氮濃度能進一步下降。

此外，台電也同時調整中火1-4號機的排煙脫硫設備的運轉參數及發電製程，以減少氮氧化物的生成排放，並24小時監控發電機組運轉情況，動態調整注氨量。

至於中火1-4號機何時能恢復正常運轉？台電表示，將視廢水水質符合標準情形而定，期望在5月上旬用電量攀高前完成改善。

台電強調，中火機組攸關穩定供電甚鉅，為全國電力系統供需平衡的重要關鍵。根據評估近期電力供需情況，台電安排中火4號機停機檢修辦理水汙改善及3號機進行空汙改善工程，以期在改善水汙、空汙的同時，確保國內民生及企業供電無虞。

台電表示，根據氣象資料顯示，未來10天內無明顯高溫現象，備轉容量率尚可維持約6%，台電後續將視氣溫及用電情形滾動檢討因應，以維持系統供電穩定。

台電表示，在確保供電無虞前提下，台中電廠將採取短中長期空汙改善計畫，包含在空品不佳期間執行降載減排、現有機組進行環保改善工程，以及預計2024年陸續完成新設2部燃氣機組，為提升中部地區空品盡最大努力。

台電空汙
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