打造台灣經濟奇蹟 加工出口區現在由誰稱霸？

2019-04-15 09:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



在超過半個世紀以前，全球第一個結合工業區與自由貿易港區特性的加工出口區在高雄前鎮誕生，成為打造台灣經濟奇蹟的先驅，也見證我國產業轉型的歷程，從傳統勞力走到新興科技，各個行業有進有退，如今又是由誰貢獻最多？

經濟部指出，2017年我國加工出口區營運中工廠家數計381家，全部從業員工8.3萬人，營業收入計3,385億元，占製造業營運工廠營收2.0%。

各園區中，高雄園區在1966年最早成立，也是全球首例，2017年營運工廠家數117家最多；同樣位於高雄的楠梓園區則有109家，並以發展高科技產業為主，從業員工4.4萬人、營業收入1,777億元、固定資產增購187億元及研究發展費用71億元等，均是各園區之首。

我國加工出口區產業發展，歷經低階及中階產品加工、中高階製品生產，再朝高附加價值產品轉型邁進，2017年營業收入以電子零組件業2,340億元占69.1%，固定資產增購252億元占77.2%，研究發展費用87億元占81.3%，是加工出口區各行業中的「三冠王」，電腦電子產品及光學業營業收入290億元、固定資產增購13億元、研究發展費用6億元則居次。

經濟部指出，加工出口區設立之初，以發展勞力密集產業為主，半世紀以來，園區產業不斷更迭轉型。

綜觀近20年來，加工出口區電腦電子產品及光學業減少134億元、成衣及服飾品業減少53億元，但在半導體封裝及測試廠商成長帶動下，電子零組件業營業收入增加782億元最多，化學原材料業增加106億元居次。

總計近20年我國加工出口區營業收入增加1,033億元，工廠家數增加168家、從業員工數增加2.4萬人、研究發展費用增加82億元，大多為電子零組件業的貢獻。

經濟部表示，由於加工出口區廠房使用大多飽和以致成長受限，近幾年經濟部首創推動園區週轉更新計畫，促進投資137億元；擴大推動「鑽石場域更新計畫」，吸引4家大廠擴大投資312億元。

此外，政府挹注24億元前瞻基礎建設特別預算，推動高雄園區老舊廠房更新，為國內公部門推動大規模產業園區都更首例，預計新增產業空間8萬平方公尺、增加產值118億元、創造3,000個就業機會。