親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

打造台灣經濟奇蹟 加工出口區現在由誰稱霸？

2019-04-15 09:56經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

在超過半個世紀以前，全球第一個結合工業區與自由貿易港區特性的加工出口區在高雄前鎮誕生，成為打造台灣經濟奇蹟的先驅，也見證我國產業轉型的歷程，從傳統勞力走到新興科技，各個行業有進有退，如今又是由誰貢獻最多？

經濟部指出，2017年我國加工出口區營運中工廠家數計381家，全部從業員工8.3萬人，營業收入計3,385億元，占製造業營運工廠營收2.0%。

各園區中，高雄園區在1966年最早成立，也是全球首例，2017年營運工廠家數117家最多；同樣位於高雄的楠梓園區則有109家，並以發展高科技產業為主，從業員工4.4萬人、營業收入1,777億元、固定資產增購187億元及研究發展費用71億元等，均是各園區之首。

我國加工出口區產業發展，歷經低階及中階產品加工、中高階製品生產，再朝高附加價值產品轉型邁進，2017年營業收入以電子零組件業2,340億元占69.1%，固定資產增購252億元占77.2%，研究發展費用87億元占81.3%，是加工出口區各行業中的「三冠王」，電腦電子產品及光學業營業收入290億元、固定資產增購13億元、研究發展費用6億元則居次。

經濟部指出，加工出口區設立之初，以發展勞力密集產業為主，半世紀以來，園區產業不斷更迭轉型。

綜觀近20年來，加工出口區電腦電子產品及光學業減少134億元、成衣及服飾品業減少53億元，但在半導體封裝及測試廠商成長帶動下，電子零組件業營業收入增加782億元最多，化學原材料業增加106億元居次。

總計近20年我國加工出口區營業收入增加1,033億元，工廠家數增加168家、從業員工數增加2.4萬人、研究發展費用增加82億元，大多為電子零組件業的貢獻。

經濟部表示，由於加工出口區廠房使用大多飽和以致成長受限，近幾年經濟部首創推動園區週轉更新計畫，促進投資137億元；擴大推動「鑽石場域更新計畫」，吸引4家大廠擴大投資312億元。

此外，政府挹注24億元前瞻基礎建設特別預算，推動高雄園區老舊廠房更新，為國內公部門推動大規模產業園區都更首例，預計新增產業空間8萬平方公尺、增加產值118億元、創造3,000個就業機會。

經濟部表示，未來該基地將引進光電業、LCD產業、智慧製造系統、軟體業等新興高科技產業進駐，將為加工出口區發展帶來新契機。

資料來源：經濟部統計處
資料來源：經濟部統計處
分享

經濟部電子零組件
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

自貿區條例審查為韓市長而審？ 沈榮津：尊重國會

2019-04-15 09:40

立院審自經區條例 經長：注意美對產地證明看法

2019-04-15 10:19

SpaceX商機 法人估供應鏈第2季到第4季出貨

2019-04-15 10:17

國發會主委陳美伶缺席經委會 藍營立委不滿

2019-04-15 09:55

名家觀點／引進國際會計準則要有彈性

2019-04-15 00:21

自經區條例 藍綠本周攻防

2019-04-14 23:26

自經區條例／馬英九未竟政策 捲土重來

2019-04-14 23:23

政院圍堵自經區…祭四大不可行

2019-04-14 23:22

新聞中的法律／雇主面對罷工的處理原則

2019-04-14 22:35

釋逾千職缺 新竹企業15日徵才

2019-04-14 15:54

全球5G市場開戰 川普：美國將制霸

2019-04-14 13:07

上市櫃企業加薪幅度最高看5% 欣高暫領先

2019-04-14 09:54

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 10:09

美麗的金銀島 臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-12 08:53

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:13

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 10:57

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 10:55

26歲白手起家…揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:58

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

這條手鍊很特別只送不賣 中鋼新研發爐石手鍊

2019-04-14 20:24

錦江集團出手 誠美材恐失昆山廠控制權

2019-04-14 17:57

誠美材風暴 丟了昆山廠主權

2019-04-15 00:43

金管會祭新規 債券ETF出現「急凍」三訊號

2019-04-14 16:52

專訪／彭双浪要領友達逆風飛翔

2019-04-14 13:58

大飲高層異動 王鎮民任董事長兼總經理

2019-04-14 13:34

Google臉書等加碼台灣 人才是主要誘因

2019-04-14 17:55

彭双浪當街頭藝人 玩樂團做公益

2019-04-14 13:58

防理專挪用客戶資金 金管會出手3路並進

2019-04-15 00:14

美擬加速5G布建 分析師：台產業鏈受惠可期

2019-04-14 13:04

應材不供貨三安 台廠受惠

2019-04-14 23:22

錦江集團拿回控制權 原來是因為這個...

2019-04-14 21:38

這銀行膽子好大 總經理人事金管會還沒准就先上網站

2019-04-15 10:19

元大標普高息股ETF 開募

2019-04-14 22:47

七年上百人受害 逾四億遭銀行員或理專挪用

2019-04-15 00:20

四大代工廠 第2季營運升溫

2019-04-14 22:45

重編財報 誠美材下一個大考驗

2019-04-15 00:40

基隆港優化碼頭設施 可供22.5萬噸大型郵輪停靠

2019-04-14 15:10

全球5G市場開戰 川普：美國將制霸

2019-04-14 13:07

誠美材董事超額競選 爭議未止

2019-04-15 00:40

理專挪用資金 七年搬4億 只罰7,000萬

2019-04-15 00:10

友達3大策略 衝刺產品高值化、差異化

2019-04-14 13:58

蘋果西打公司 換掉董總

2019-04-14 23:39

「好享退」熱度高 逾1.6萬人報名

2019-04-15 00:10

所得資料 26日開放線上查調

2019-04-14 22:35

政院圍堵自經區…祭四大不可行

2019-04-14 23:22

銀行理專挪用資金 三招防堵

2019-04-15 00:10

自經區條例 藍綠本周攻防

2019-04-14 23:26

自經區條例／馬英九未竟政策 捲土重來

2019-04-14 23:23

大飲高層地震 王鎮民任董總

2019-04-15 00:33

壽險業淨值比波動大偏低 金管會將找來喝咖啡

2019-04-15 09:21

權證講座／朱成志：五類趨勢股 布局重心

2019-04-15 00:01

名家觀點／引進國際會計準則要有彈性

2019-04-15 00:21

釋逾千職缺 新竹企業15日徵才

2019-04-14 15:54

打造台灣經濟奇蹟 加工出口區現在由誰稱霸？

2019-04-15 09:56

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00

國發會主委陳美伶缺席經委會 藍營立委不滿

2019-04-15 09:55

權證投資 三名師教撇步

2019-04-15 00:02

自貿區條例審查為韓市長而審？ 沈榮津：尊重國會

2019-04-15 09:40

權證講座／丁兆宇：挑賺錢商品 有四訣竅

2019-04-15 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top