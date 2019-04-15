國發會主委陳美伶缺席經委會 藍營立委不滿

2019-04-15 09:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



立法院經濟委員會今（15）日原排定審查自由貿易經濟特區條例，但一早國民黨立法曾銘宗和費鴻泰等人，就透過程序發言表達對國發會主委陳美伶未到場的不滿，費鴻泰更直言，「主委就是草包，所以不敢來立法院備詢」。

但，國發會副主委鄭貞茂表示，自貿區特別條例草案的主管機關是經濟部，不是國發會，所以今日由他代主委出席。只是，今日的經委會主席孔文吉也說，國發會主委陳美伶並未向他請假。