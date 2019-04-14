親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

韓冰登上時尚雜誌 王世堅羞回：和我女兒一樣漂亮

釋逾千職缺 新竹企業15日徵才

2019-04-14 15:54經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

你要找工作嗎？勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心4月15日（周一）10時至14時，在新竹市東區區公所3樓大禮堂（新竹市東區民族路40號）舉辦企業現場徵才活動，邀請26家優良廠商釋出約1,064個職缺，民眾可把握機會積極求職

新竹就業中心表示，這次現場徵才活動的廠商包含科技業、傳產業、服務業、餐飲業等多項產業參與，計有：智邦科技、閎康科技、嘉晶電子、台星科企業、三井資訊、後憲及敦泰保全、禾康消防、王品餐飲、大創百貨及萊爾富超商等26家優質廠商聯合設攤徵才，提供工程師、技術員、儲備幹部、業務專員、門市服務人員、保全及安檢人員等職缺，竭誠歡迎求職或轉職朋友把握機會踴躍參加，活動當天凡填寫求職登記表的民眾即可兌換精美小禮物1份，送完為止。

同時賈桃樂學習主題館為協助民眾做好求職前的萬全準備，於現場提供線上履歷健檢及職場面試形象的課程預約服務，期盼協助民眾尋找心中理想的工作，進而順利就業，創造職場雙贏的平台。

另外，桃竹苗分署為響應環保及鑑於行動裝置的普及，參加本次活動的民眾只要到本分署「無紙化徵才活動E網」（https://www.jobs.org.tw/）下載徵才活動電子書，或在活動現場以手機掃描QRcode方式，即可查詢這次徵才活動職缺及相關資訊；想了解更多桃竹苗地區徵才訊息，歡迎電洽新竹就業中心(03)-5343011，或上桃竹苗分署網站、Facebook賈桃樂（JobTaole）粉絲團查詢。

新竹就業中心將於15日在竹市東區區公所3樓大禮堂辦理現場徵才活動，釋出1,064...
新竹就業中心將於15日在竹市東區區公所3樓大禮堂辦理現場徵才活動，釋出1,064個職缺。圖／新竹就業中心提供
分享
新竹就業中心將於15日在竹市東區區公所3樓大禮堂辦理現場徵才活動，釋出1,064...
新竹就業中心將於15日在竹市東區區公所3樓大禮堂辦理現場徵才活動，釋出1,064個職缺。圖／新竹就業中心提供
分享
新竹就業中心將於15日在竹市東區區公所3樓大禮堂辦理現場徵才活動，釋出1,064...
新竹就業中心將於15日在竹市東區區公所3樓大禮堂辦理現場徵才活動，釋出1,064個職缺。圖／新竹就業中心提供
分享

徵才活動求職

相關新聞

全球5G市場開戰 川普：美國將制霸

2019-04-14 13:07

中經院 將上修GDP成長

2019-04-14 00:19

少子化衝擊...工作人口 中高齡占四成

2019-04-13 23:24

AI崛起 勞動力不患寡患不「精」

2019-04-13 23:23

老人變多 就業人數成長變慢了

2019-04-13 23:23

勞退自提不自提差多少？一次搞懂

2019-04-13 16:46

楠梓加工出口區徵才釋2,500職缺 部分年薪上看140萬元

2019-04-13 14:00

這些超佛心老闆！盈餘15%當員工獎金、離職還給慰勞金

2019-04-13 13:52

嘉義基督教醫院 團協加薪創醫療產業首例

2019-04-13 13:42

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 10:09

美麗的金銀島 臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-12 08:53

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:13

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 10:57

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 10:55

26歲白手起家…揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:58

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

金控員工年薪比一比！兆豐金每人領148萬元晉升冠軍

2019-04-13 18:18

美搶攻5G／台積電、瑞昱利多 外資卡位

2019-04-14 00:07

陸客來台門檻調降 明上路

2019-04-14 00:22

少子化衝擊...工作人口 中高齡占四成

2019-04-13 23:24

川普：5G競賽 美國一定要贏

2019-04-14 00:06

大飲高層異動 王鎮民任董事長兼總經理

2019-04-14 13:34

5G建設增溫 台廠供應鏈沾光

2019-04-14 00:02

中經院 將上修GDP成長

2019-04-14 00:19

不包括罰鍰！刷卡繳規費 十月起手續費政府出

2019-04-13 23:35

美擬加速5G布建 分析師：台產業鏈受惠可期

2019-04-14 13:04

安德昇藝術拍賣春拍 張大千《獨釣老翁》高兩倍價成交

2019-04-13 18:45

彭双浪玩樂團做公益 成身價千億街頭藝人

2019-04-14 13:58

鴻海7月在印度投產iX

2019-04-14 00:06

每周一勢／電動機車售價 降至7萬元以下

2019-04-13 23:28

匯市最前線／台幣連三貶 估續盤整

2019-04-14 00:10

AI崛起 勞動力不患寡患不「精」

2019-04-13 23:23

張大千畫作拍賣 頻創高價

2019-04-14 00:21

全球5G市場開戰 川普：美國將制霸

2019-04-14 13:07

老人變多 就業人數成長變慢了

2019-04-13 23:23

日月光高雄廠 徵才千人

2019-04-14 00:17

上市櫃企業加薪幅度最高看5% 欣高暫領先

2019-04-14 09:54

金管會：機關繳費平台 付費也划算

2019-04-13 23:44

帝圖春拍 單場拍價衝2億

2019-04-14 00:21

AI百大新創 看見三趨勢

2019-04-14 00:00

台灣168／5G首波釋照 拚明年完成

2019-04-13 23:26

AI產業進化 專利卡位戰開打

2019-04-14 00:00

專訪／彭双浪要領友達逆風飛翔

2019-04-14 13:58

基隆港優化碼頭設施 可供22.5萬噸大型郵輪停靠

2019-04-14 15:10

友達3大策略 衝刺產品高值化、差異化

2019-04-14 13:58

所得稅網頁申報擴大至Windows版 估150萬戶受惠

2019-04-14 10:36

聿信醫療顛覆診斷模式 國際大廠找上門

2019-04-13 23:06

COMPUTEX周二記者會 邀科技龍頭共襄盛舉

2019-04-14 00:02

AI協助人類 從工作中解放

2019-04-14 00:00

許富舜，從醫師變聿信CEO

2019-04-13 23:06

網紅經濟夯…Youtuber搶申請商標權

2019-04-14 00:03

商標權三大類 獨特才有辨識度

2019-04-14 00:05

聿信攻AI醫療 呼吸監測、即刻救命

2019-04-13 23:06

致勝心法／許富舜：有效溝通 點燃創新火花

2019-04-13 23:06

美加速部署5G 川普：競賽一定要贏

2019-04-13 23:55

釋逾千職缺 新竹企業15日徵才

2019-04-14 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top