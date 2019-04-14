釋逾千職缺 新竹企業15日徵才

2019-04-14 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



你要找工作嗎？勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心4月15日（周一）10時至14時，在新竹市東區區公所3樓大禮堂（新竹市東區民族路40號）舉辦企業現場徵才活動，邀請26家優良廠商釋出約1,064個職缺，民眾可把握機會積極求職。

新竹就業中心表示，這次現場徵才活動的廠商包含科技業、傳產業、服務業、餐飲業等多項產業參與，計有：智邦科技、閎康科技、嘉晶電子、台星科企業、三井資訊、後憲及敦泰保全、禾康消防、王品餐飲、大創百貨及萊爾富超商等26家優質廠商聯合設攤徵才，提供工程師、技術員、儲備幹部、業務專員、門市服務人員、保全及安檢人員等職缺，竭誠歡迎求職或轉職朋友把握機會踴躍參加，活動當天凡填寫求職登記表的民眾即可兌換精美小禮物1份，送完為止。

同時賈桃樂學習主題館為協助民眾做好求職前的萬全準備，於現場提供線上履歷健檢及職場面試形象的課程預約服務，期盼協助民眾尋找心中理想的工作，進而順利就業，創造職場雙贏的平台。