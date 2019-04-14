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全球5G市場開戰 川普：美國將制霸

2019-04-14 13:07台灣醒報 記者施養正╱台北報導

美國總統川普宣稱，美國將在全球5G大戰中勝出。美聯社
美國總統川普宣稱，美國將在全球5G大戰中勝出。美聯社
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「美國將成5G市場的領先者！」美國總統川普13日發表聲明，在日前美國和南韓都將最新的5G設備上市後，各國在5G網路市場的競爭日趨激烈，川普透過白宮表示，「美國不容許其他國家在下個世代的工業領域佔得優勢。」並宣稱5G市場將為美國帶來300萬個工作機會及多達5千億美元的經濟效益。

經濟發展潛力強

據日本《NHK世界》報導，川普透過白宮發表聲明，宣稱美國政府將與企業合作，強勢爭霸競爭日漸激烈的5G高速網路市場。他強調，「美國不能讓其他國家佔得優勢！」而在此前，美國政府也以間諜入侵之嫌為由，封鎖華為等中國廠牌的5G基礎設施。

該報導也指出，川普在聲明中提到，美國政府預估，5G市場將能為國內帶來超過300萬個工作機會，產生的經濟效益超過5000億美元。因此有國會議員認為政府應極力贊助5G的通訊設備，但川普表示，「一切將由企業主導，這樣政府也能節省開銷。」

積極發展5G力抗中國

《紐約時報》則報導，聯邦通訊委員會主席阿吉特表示，政府將會提供5G頻譜的標案給企業，以建造超越現今數據下載及行動通訊速率的高速網路。川普也強調，維護國內5G網路發展，無疑是21世紀促進美國經濟繁榮及捍衛國家安全的重大政策。

他也提到，中國華為準備大顯身手，因為他們設備便宜，且被歐洲及亞洲部分國家認為是目前技術端與價格最具優勢的企業。然而川普表示，美國的供應商絕對不會與其合作，這也意味著美國的5G基礎設施可能採購諾基亞、愛立信等歐洲廠商的網路設備。

《財經時報》則認為，美國在5G市場的發展，將成為與中國角力的重點項目。目前對美國的危機在於中國科技也漸漸踏入美國外的其他國家。去年也有美國媒體報導，「美國國家安全會議宣布開始積極推動5G發展，因為中國在5G的基礎建設、製造及企業推動，已逐漸領先全球。」

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5G川普

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