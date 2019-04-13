親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

羨慕！15家金控員工平均年薪116.5萬 最低也有82萬

勞退自提不自提差多少？一次搞懂

2019-04-13 16:46經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞退新制上路14年，但參加勞退自提人數始終不多，以致各方爭取勞退自提自選投資方案...
勞退新制上路14年，但參加勞退自提人數始終不多，以致各方爭取勞退自提自選投資方案力道愈來愈大。 圖／聯合報系資料照片
分享

勞退新制上路14年，但參加勞退自提人數始終不多，以致各方爭取勞退自提自選投資方案力道愈來愈大。事實上，現制下參加勞退自提的勞工可享的優惠不少，不但可以節稅，還能分配勞退新制基金投資效益，因為法令規定保證收益，即使基金投資虧損，帳戶仍有兩年定存利率，條件優渥。

到底參不參加勞退自提，最後領取額差多少？以下試算三個案例。

舉例而言，小芳今年30歲，每月薪資5萬元，如果她每月自提薪資6%、3,000元，一年提繳36,000元。由於36,000元可以扣稅，也就是免計入所得，如果她適用5%稅率，一年可省稅1,800元。分紅部分，若是像前年勞退新制基金大賺7.93%，以帳戶內有36,000元為例，可分紅36,000X7.93%=28,54元。若像去年勞退新制基金投資收益為-2.07%，小芳最後領取時，還是可以保有兩年定存利率，假設是1%，小芳去年仍可分到360元利息。

另一個案例小傑也是30歲，但因為要負擔家裡經濟，沒有能力參加自提，每月只能由雇主提撥薪資6%到個人帳戶。

如果以相同條件設算，每年薪資成長率3%、投資報酬率3%，工作年資30年後，屆時兩人都是60歲，勞退新制部分如下:

※小芳因為期間持續自提，則到了她60歲時，除了雇主提撥的6%之外，還有自提6%，總計12%，60歲時她的勞退新制帳戶總金額為529萬6,073元，如果她選擇月退，以平均餘命20年計算，她每月可領2萬9,299元。

※小傑沒有自提，因此到60歲時，只有雇主提撥的6%，勞退新制帳戶總數為264萬8,035元，如果他也選擇按月領，若以平均餘命20年計算，每月可領1萬4,649元。

另一個勞工阿昌今年45歲，他已參加勞退新制12年，每月除了雇主提撥6%，他每月皆自提6%，等於每月提撥薪資12%，若以薪資55,000元計算到60歲時，勞退新制帳戶總金額有4,765,345元，若以平均餘命20年計算，可月領26,363元。

◎參加勞退自提的三大理由：一、每年可以參加勞退新制基金投資收益分配，即使虧損，政府保證兩年定存利率，穩賺不賠；二、每月自提薪資可以免稅；三、強迫儲蓄

到底歷年勞退新制自提人數多少？那些行業勞工最願意自提？薪資多少的人最愛自提？看以下圖表就可一目了然。

資料來源：勞保局網站
資料來源：勞保局網站
分享

勞退薪資

相關新聞

楠梓加工出口區徵才釋2,500職缺 部分年薪上看140萬元

2019-04-13 14:00

日月光透過AR虛擬工廠互動 擬徵才近千人

2019-04-13 13:37

這些超佛心老闆！盈餘15%當員工獎金、離職還給慰勞金

2019-04-13 13:52

嘉義基督教醫院 團協加薪創醫療產業首例

2019-04-13 13:42

企業回台投資 突破1,200億

2019-04-13 00:35

必用再生能源 用電大戶條款三讀

2019-04-13 00:32

15家新創 創業天使加持

2019-04-13 00:32

台商回流 可申請增聘外勞

2019-04-13 00:31

主計總處：2月經常薪資增速放緩

2019-04-13 00:28

財經觀點／化解新創公司募資困難 可以這樣做…

2019-04-13 00:06

中火改善計畫沒過 面臨停工

2019-04-12 23:40

中火該怎麼罰？盧秀燕細思量

2019-04-12 23:40

國巨等六台商回流獲通過 30家累計投資額突破1,200億元

2019-04-12 17:43

實質經常性薪資甩倒退17年陰霾 仍不及15年前水準

2019-04-12 17:23

年終獎金平均70,164元 金融保險業居冠、補教業最低

2019-04-12 17:05

國巨、東陽等六大台商回台 投資金額超過300億元

2019-04-12 17:01

2月經常性薪資4.1萬 年增1.86％

2019-04-12 16:33

台達二度獲美國能源之星傑出永續獎 有助深耕美國市場

2019-04-12 16:32

2月經常性薪資年增1.86％ 終結連14月年增逾2％

2019-04-12 16:26

中火4燃煤機組停工？ 恐供電警戒產業憂限電危機

2019-04-12 16:20

再生能源發展條例大翻修 重點有哪些？

2019-04-12 15:33

停機影響供電？中市：怎能供電、汙染都推給台中人承擔

2019-04-12 14:33

台電：中火4機組若停工 全國供電吃緊

2019-04-12 14:22

防制空汙 7縣市結盟組治理平台

2019-04-12 14:22

中火改善計畫僅3頁  市府退回：毫無誠意

2019-04-12 14:17

狂喜！Uber司機收到通知美總公司將分紅 最多30萬

2019-04-12 12:58

卡住義聯百億高雄投資案？ 內政部喊冤

2019-04-12 12:12

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 10:09

美麗的金銀島 臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-12 08:53

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:13

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 10:57

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 10:55

26歲白手起家…揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:58

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

羨慕！15家金控員工平均年薪116.5萬 最低也有82萬

2019-04-13 17:05

企業回台投資 突破1,200億

2019-04-13 00:35

勞退自提不自提差多少？一次搞懂

2019-04-13 16:46

長照扣除額 納入在家照顧

2019-04-13 01:08

台陸聯盟 220億元注資JDI

2019-04-13 01:11

友邦轉型繳佳績 結盟中信

2019-04-13 02:24

5G全球大廠專利布局競賽 台灣專精策略迎戰

2019-04-13 09:39

外銀登台 看上兩大商機

2019-04-13 00:34

這些超佛心老闆！盈餘15%當員工獎金、離職還給慰勞金

2019-04-13 13:52

中華電領軍 5G實驗秀來了

2019-04-13 01:11

國銀聯貸榜 公股奪前四強

2019-04-13 02:24

郭台銘東京行：開啓日本東大合作

2019-04-13 16:18

久違的投資！后里園區迎來新廠商

2019-04-13 01:11

國巨高雄蓋廠 獲165億貸款

2019-04-13 00:32

陸挺電競 台系鏈受惠

2019-04-13 00:46

產險公會理事長改選 泰安產險李松季表態角逐

2019-04-12 19:49

潤泰集團今年推五建案 衝120億

2019-04-12 23:40

TPK攻車用、折疊機 添靠山

2019-04-13 01:11

中火改善計畫沒過 面臨停工

2019-04-12 23:40

寶鴻建設今年三案齊發總銷40億 高松伸案恐胎死腹中

2019-04-12 18:35

工具機大咖 友嘉集團逆勢加碼

2019-04-13 01:11

長照擬訂排富條款 會師建議拉高門檻

2019-04-12 23:40

高通前進瑞士 亞旭、啟碁樂

2019-04-13 01:11

日月光透過AR虛擬工廠互動 擬徵才近千人

2019-04-13 13:37

TPK、Suwa簽訂意向書 合搶蘋果單

2019-04-13 01:11

簡滄圳談都更 要解決人性

2019-04-12 23:40

台電第一季財報出爐 虧損173億元

2019-04-12 18:09

財管、企金、風電 外銀兵家必爭

2019-04-13 00:30

宸鴻攜手富邦及嘉實 擬取得JDI近5成股權

2019-04-12 18:10

楠梓加工出口區徵才釋2,500職缺 部分年薪上看140萬元

2019-04-13 14:00

元大金董座 傳申鼎籛升任

2019-04-12 23:40

異業結盟又一樁 興富發找cama café開店中店

2019-04-12 18:47

宏碁搶市 推商用子品牌

2019-04-12 23:17

你家需要飯店提供服務嗎？ 晶華玩出新名堂

2019-04-12 20:19

晶華跨海結盟 攻豪宅管理

2019-04-13 01:51

新瑞都回復農業區案 內政部：尊重高市府決定

2019-04-12 19:34

中火該怎麼罰？盧秀燕細思量

2019-04-12 23:40

報稅季進入倒數 5大省稅變革要把握

2019-04-13 16:34

必用再生能源 用電大戶條款三讀

2019-04-13 00:32

李松季 角逐產險公會理事長

2019-04-13 02:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top