勞退自提不自提差多少？一次搞懂

2019-04-13 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞退新制上路14年，但參加勞退自提人數始終不多，以致各方爭取勞退自提自選投資方案力道愈來愈大。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞退新制上路14年，但參加勞退自提人數始終不多，以致各方爭取勞退自提自選投資方案力道愈來愈大。事實上，現制下參加勞退自提的勞工可享的優惠不少，不但可以節稅，還能分配勞退新制基金投資效益，因為法令規定保證收益，即使基金投資虧損，帳戶仍有兩年定存利率，條件優渥。

到底參不參加勞退自提，最後領取額差多少？以下試算三個案例。

舉例而言，小芳今年30歲，每月薪資5萬元，如果她每月自提薪資6%、3,000元，一年提繳36,000元。由於36,000元可以扣稅，也就是免計入所得，如果她適用5%稅率，一年可省稅1,800元。分紅部分，若是像前年勞退新制基金大賺7.93%，以帳戶內有36,000元為例，可分紅36,000X7.93%=28,54元。若像去年勞退新制基金投資收益為-2.07%，小芳最後領取時，還是可以保有兩年定存利率，假設是1%，小芳去年仍可分到360元利息。

另一個案例小傑也是30歲，但因為要負擔家裡經濟，沒有能力參加自提，每月只能由雇主提撥薪資6%到個人帳戶。

如果以相同條件設算，每年薪資成長率3%、投資報酬率3%，工作年資30年後，屆時兩人都是60歲，勞退新制部分如下:

※小芳因為期間持續自提，則到了她60歲時，除了雇主提撥的6%之外，還有自提6%，總計12%，60歲時她的勞退新制帳戶總金額為529萬6,073元，如果她選擇月退，以平均餘命20年計算，她每月可領2萬9,299元。

※小傑沒有自提，因此到60歲時，只有雇主提撥的6%，勞退新制帳戶總數為264萬8,035元，如果他也選擇按月領，若以平均餘命20年計算，每月可領1萬4,649元。

另一個勞工阿昌今年45歲，他已參加勞退新制12年，每月除了雇主提撥6%，他每月皆自提6%，等於每月提撥薪資12%，若以薪資55,000元計算到60歲時，勞退新制帳戶總金額有4,765,345元，若以平均餘命20年計算，可月領26,363元。

◎參加勞退自提的三大理由：一、每年可以參加勞退新制基金投資收益分配，即使虧損，政府保證兩年定存利率，穩賺不賠；二、每月自提薪資可以免稅；三、強迫儲蓄