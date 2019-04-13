楠梓加工出口區徵才釋2,500職缺 部分年薪上看140萬元

2019-04-13 14:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部今（13）日在高雄楠梓加工出口區舉辦第二場「5+2產業徵才博覽會」，預計釋出2,500個職缺，部分職缺年薪上看140萬元。

經濟部表示，今日徵才活動以「循環經濟與國防產業」為主軸，現場有台鋼資源、經緯航太、明安國際、頎邦科技、叡揚資訊、即時銷售科技、明揚國際、日月光、華泰電子、楠梓電子及台灣雙葉電子等近百家廠商設攤招募優秀人才，並提供工程師、技術員、操作員、主管等職缺逾2,500個，半數廠商所列職缺月薪達4萬元，更有年薪上看140萬元。

現場特別展出多項5+2產業創新成果，英萃公司設有VR、AR、MR體感設備；台弟公司展示數位影像縫紉機及刺繡作品，以及經緯航太公司提供無人機展示，創造活潑、動感的求職氛圍。此外，本次活動還設置履歷填寫、求職互動專區，提供貼心的求職服務，聘請專家於現場講解履歷填寫及面試應對事項。

經濟部政務次長曾文生表示，政府不斷由技術創新、資金協助、人才支援及法制優化等層面著手，建構完善的產業創新生態體系，推動5+2產業創新，提升各產業的附加價值，創造新的經濟動能，讓經濟更活絡，走出嶄新局面。

經濟部加工出口區管理處處長黃文谷表示，人才是企業成長的關鍵，企業主要懂得把握人才，讓優秀人才協助公司持續成長，並希望藉由本次以「循環經濟與國防產業」為主軸的高雄場徵才活動，提供人力媒合平臺，協助企業延攬所需人才，並提供民眾瞭解就業資訊及增進專業技能等管道，提升服務效能，以帶動整體產業持續蓬勃發展。