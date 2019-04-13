親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

老婦迷途百公里 老先生騎野狼125接回 員警：有夠強

遭警鳴笛駕駛乖乖停車 結果被全路口人車看笑話

楠梓加工出口區徵才釋2,500職缺 部分年薪上看140萬元

2019-04-13 14:00經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部今（13）日在高雄楠梓加工出口區舉辦第二場「5+2產業徵才博覽會」，預計釋出2,500個職缺，部分職缺年薪上看140萬元。

經濟部表示，今日徵才活動以「循環經濟與國防產業」為主軸，現場有台鋼資源、經緯航太、明安國際、頎邦科技、叡揚資訊、即時銷售科技、明揚國際、日月光、華泰電子、楠梓電子及台灣雙葉電子等近百家廠商設攤招募優秀人才，並提供工程師、技術員、操作員、主管等職缺逾2,500個，半數廠商所列職缺月薪達4萬元，更有年薪上看140萬元。

現場特別展出多項5+2產業創新成果，英萃公司設有VR、AR、MR體感設備；台弟公司展示數位影像縫紉機及刺繡作品，以及經緯航太公司提供無人機展示，創造活潑、動感的求職氛圍。此外，本次活動還設置履歷填寫、求職互動專區，提供貼心的求職服務，聘請專家於現場講解履歷填寫及面試應對事項。

經濟部政務次長曾文生表示，政府不斷由技術創新、資金協助、人才支援及法制優化等層面著手，建構完善的產業創新生態體系，推動5+2產業創新，提升各產業的附加價值，創造新的經濟動能，讓經濟更活絡，走出嶄新局面。

經濟部加工出口區管理處處長黃文谷表示，人才是企業成長的關鍵，企業主要懂得把握人才，讓優秀人才協助公司持續成長，並希望藉由本次以「循環經濟與國防產業」為主軸的高雄場徵才活動，提供人力媒合平臺，協助企業延攬所需人才，並提供民眾瞭解就業資訊及增進專業技能等管道，提升服務效能，以帶動整體產業持續蓬勃發展。

徵才活動經濟部

相關新聞

日月光透過AR虛擬工廠互動 擬徵才近千人

2019-04-13 13:37

企業回台投資 突破1,200億

2019-04-13 00:35

這些超佛心老闆！盈餘15%當員工獎金、離職還給慰勞金

2019-04-13 13:52

嘉義基督教醫院 團協加薪創醫療產業首例

2019-04-13 13:42

必用再生能源 用電大戶條款三讀

2019-04-13 00:32

15家新創 創業天使加持

2019-04-13 00:32

台商回流 可申請增聘外勞

2019-04-13 00:31

主計總處：2月經常薪資增速放緩

2019-04-13 00:28

財經觀點／化解新創公司募資困難 可以這樣做…

2019-04-13 00:06

中火改善計畫沒過 面臨停工

2019-04-12 23:40

中火該怎麼罰？盧秀燕細思量

2019-04-12 23:40

國巨等六台商回流獲通過 30家累計投資額突破1,200億元

2019-04-12 17:43

實質經常性薪資甩倒退17年陰霾 仍不及15年前水準

2019-04-12 17:23

年終獎金平均70,164元 金融保險業居冠、補教業最低

2019-04-12 17:05

國巨、東陽等六大台商回台 投資金額超過300億元

2019-04-12 17:01

2月經常性薪資4.1萬 年增1.86％

2019-04-12 16:33

台達二度獲美國能源之星傑出永續獎 有助深耕美國市場

2019-04-12 16:32

2月經常性薪資年增1.86％ 終結連14月年增逾2％

2019-04-12 16:26

中火4燃煤機組停工？ 恐供電警戒產業憂限電危機

2019-04-12 16:20

再生能源發展條例大翻修 重點有哪些？

2019-04-12 15:33

停機影響供電？中市：怎能供電、汙染都推給台中人承擔

2019-04-12 14:33

台電：中火4機組若停工 全國供電吃緊

2019-04-12 14:22

防制空汙 7縣市結盟組治理平台

2019-04-12 14:22

中火改善計畫僅3頁  市府退回：毫無誠意

2019-04-12 14:17

狂喜！Uber司機收到通知美總公司將分紅 最多30萬

2019-04-12 12:58

卡住義聯百億高雄投資案？ 內政部喊冤

2019-04-12 12:12

【即時短評】空汙水汙連環爆 盧秀燕砍中火增加籌碼？

2019-04-12 11:59

中火四燃煤機組下周恐遭停工 台電：嚴重衝擊穩定供電

2019-04-12 11:52

海外所得藉專法回台 專家：境外已納稅額無法抵扣

2019-04-12 11:14

金管會移送檢調 華映：事實並未補貼華映科技

2019-04-12 11:11

海外資金匯回 遺產稅、贈與稅躲不掉

2019-04-12 10:58

中火水汙染改善計畫被退回恐面臨停工 台電：儘速溝通

2019-04-12 10:54

海外資金匯回走專法或一般匯回？專家：四面向評估

2019-04-12 10:22

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 10:09

美麗的金銀島 臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-12 08:53

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:13

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 10:57

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 10:55
看更多

熱門文章

15年前掏空案後下市 這公司獲利大復活

2019-04-12 15:15

全民退休投資專案1萬名額一天額滿 將延長到4月底

2019-04-12 16:07

家樂福接手營運台糖量販店 將優先面試僱用現職員工

2019-04-12 15:20

企業回台投資 突破1,200億

2019-04-13 00:35

國巨、東陽等六大台商回台 投資金額超過300億元

2019-04-12 17:01

家樂福接手台糖量販店及超市 優先任用現職員工

2019-04-12 16:28

長照扣除額 納入在家照顧

2019-04-13 01:08

台陸聯盟 220億元注資JDI

2019-04-13 01:11

年終獎金平均70,164元 金融保險業居冠、補教業最低

2019-04-12 17:05

外銀登台 看上兩大商機

2019-04-13 00:34

5G全球大廠專利布局競賽 台灣專精策略迎戰

2019-04-13 09:39

友邦轉型繳佳績 結盟中信

2019-04-13 02:24

2月經常性薪資年增1.86％ 終結連14月年增逾2％

2019-04-12 16:26

再生能源發展條例大翻修 重點有哪些？

2019-04-12 15:33

國銀聯貸榜 公股奪前四強

2019-04-13 02:24

國巨等六台商回流獲通過 30家累計投資額突破1,200億元

2019-04-12 17:43

中華電領軍 5G實驗秀來了

2019-04-13 01:11

稱霸亞洲！ 工研院3度獲頒全球百大創新機構獎

2019-04-12 16:53

久違的投資！后里園區迎來新廠商

2019-04-13 01:11

國巨高雄蓋廠 獲165億貸款

2019-04-13 00:32

陸挺電競 台系鏈受惠

2019-04-13 00:46

中火4燃煤機組停工？ 恐供電警戒產業憂限電危機

2019-04-12 16:20

產險公會理事長改選 泰安產險李松季表態角逐

2019-04-12 19:49

潤泰集團今年推五建案 衝120億

2019-04-12 23:40

TPK攻車用、折疊機 添靠山

2019-04-13 01:11

中火改善計畫沒過 面臨停工

2019-04-12 23:40

寶鴻建設今年三案齊發總銷40億 高松伸案恐胎死腹中

2019-04-12 18:35

TPK擬透過Suwa參與JDI私募增資 強化產業鏈上下游整合

2019-04-12 16:00

TPK與Suwa簽訂意向書 擬參與JDI私募

2019-04-12 15:50

實質經常性薪資甩倒退17年陰霾 仍不及15年前水準

2019-04-12 17:23

元大金6月董監改選 外傳申鼎籛將接董座

2019-04-12 16:50

TPK、Suwa簽訂意向書 合搶蘋果單

2019-04-13 01:11

台電第一季財報出爐 虧損173億元

2019-04-12 18:09

宸鴻攜手富邦及嘉實 擬取得JDI近5成股權

2019-04-12 18:10

長照擬訂排富條款 會師建議拉高門檻

2019-04-12 23:40

高通前進瑞士 亞旭、啟碁樂

2019-04-13 01:11

工具機大咖 友嘉集團逆勢加碼

2019-04-13 01:11

簡滄圳談都更 要解決人性

2019-04-12 23:40

中鋼5月率同業赴美考察設廠 開創商機兩國雙贏

2019-04-12 16:47

異業結盟又一樁 興富發找cama café開店中店

2019-04-12 18:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top