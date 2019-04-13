主計總處：2月經常薪資增速放緩

2019-04-13 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ／台北報導



主計總處昨天公布，二月全體受僱員工每人經常性薪資平均為四萬一千一百八十七元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 主計總處昨天公布，二月全體受僱員工每人經常性薪資平均為四萬一千一百八十七元，比去年同期增加百分之一點八六，終止連續十四個月逾百分之二的增幅。主計總處官員說，主因是去年廠商積極調薪，比較基礎墊高。

主計總處的薪資定義，是指廠商支付給員工的工作報酬。其中，經常性薪資包含本薪、按月津貼等，也就是一般的月薪；非經常性薪資則包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費等。經常性薪資與非經常性薪資合計就是總薪資。

主計總處統計，從二○一七年十二月至今年一月，全體受僱員工平均經常性薪資已經連續第十四個月增幅超過百分之二，薪資成長的情況穩定；不過，二月經常性薪資的增速放緩，降至百分之一點八六。

但從主計總處、國內智庫的經濟預測，以及國發會發布的景氣燈號，都顯示景氣擴張力道趨緩。主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，受僱員工人數、加班工時等勞動市場指標受些微影響，但薪資這部分較看不出有受景氣擴張趨緩衝擊。

潘寧馨分析，勞動市場的受僱員工人數、加班工時、非經常性薪資都是會受到景氣影響的指標，今年前二月全體受僱員工人數年增百分之一點一九，是近十年最低增幅。

加班工時方面，由於景氣好時，製造業加班情形較多，因此可做為衡量景氣的指標，潘寧馨指出，加班工時已連續四個月呈現年減，也有受到景氣趨緩影響的跡象。

主計總處統計，今年前二月的實質經常性薪資為四萬六百七十三元，仍低於二○○四年四萬七百九十六元水準。