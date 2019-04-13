必用再生能源 用電大戶條款三讀

立法院昨天在院長蘇嘉全（右）的主持下三讀通過再生能源發展條例修正案。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook 立法院昨三讀通過「再生能源發展條例」修正案，明定二○二五年再生能源推廣目標總量達二千七百萬瓩以上，經濟部要訂定未來兩年的各類能源占比與發展計畫。另外，修法也通過「用電大戶」條款，未來用電大戶要設置一定裝置容量的再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度的再生能源憑證，否則須繳納代金。

對於綠能發展目標，修法明定，中央主管機關要考量國內再生能源發展潛力、對國內經濟及電力供應穩定的影響，訂定未來兩年及二○二五年的再生能源推廣目標、各類別再生能源所占比率及其發展計畫方案，並公告。另外，二○二五年綠能目標總量達二千七百萬瓩以上，也入法明定。

三讀條文明定，經濟部應設置再生能源發展基金；另外，為活化綠能自由化交易市場，新條文也通過設置綠能躉購費率與自由化交易的切換機制，法條中明定：「再生能源發電設備所產生的電能，除依電業法直供、轉供、自用及售予再生能源售電業外，應由公用售電業躉購。再生能源電能若改依本條例躉售，或有多餘電能依本條例躉售者，適用再生能源發電設備首次提供電能時的公告費率」。

有關用電大戶條款，三讀修正通過，未來用電大戶要設置一定裝置容量的再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度的再生能源憑證；未依規定處理者，應向主管機關繳納代金，專作再生能源發展之用。