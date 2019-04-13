親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

必用再生能源 用電大戶條款三讀

2019-04-13 00:32聯合報 記者林麒瑋張文馨／台北報導

立法院昨天在院長蘇嘉全（右）的主持下三讀通過再生能源發展條例修正案。 記者葉信菉...
立法院昨天在院長蘇嘉全（右）的主持下三讀通過再生能源發展條例修正案。 記者葉信菉／攝影
分享
立法院昨三讀通過「再生能源發展條例」修正案，明定二○二五年再生能源推廣目標總量達二千七百萬瓩以上，經濟部要訂定未來兩年的各類能源占比與發展計畫。另外，修法也通過「用電大戶」條款，未來用電大戶要設置一定裝置容量的再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度的再生能源憑證，否則須繳納代金。

對於綠能發展目標，修法明定，中央主管機關要考量國內再生能源發展潛力、對國內經濟及電力供應穩定的影響，訂定未來兩年及二○二五年的再生能源推廣目標、各類別再生能源所占比率及其發展計畫方案，並公告。另外，二○二五年綠能目標總量達二千七百萬瓩以上，也入法明定。

三讀條文明定，經濟部應設置再生能源發展基金；另外，為活化綠能自由化交易市場，新條文也通過設置綠能躉購費率與自由化交易的切換機制，法條中明定：「再生能源發電設備所產生的電能，除依電業法直供、轉供、自用及售予再生能源售電業外，應由公用售電業躉購。再生能源電能若改依本條例躉售，或有多餘電能依本條例躉售者，適用再生能源發電設備首次提供電能時的公告費率」。

有關用電大戶條款，三讀修正通過，未來用電大戶要設置一定裝置容量的再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度的再生能源憑證；未依規定處理者，應向主管機關繳納代金，專作再生能源發展之用。

再生能源立法院

相關新聞

企業回台投資 突破1,200億

2019-04-13 00:35

中火改善計畫沒過 面臨停工

2019-04-12 23:40

15家新創 創業天使加持

2019-04-13 00:32

台商回流 可申請增聘外勞

2019-04-13 00:31

主計總處：2月經常薪資增速放緩

2019-04-13 00:28

財經觀點／化解新創公司募資困難 可以這樣做…

2019-04-13 00:06

中火該怎麼罰？盧秀燕細思量

2019-04-12 23:40

大同、華映還在辯？ 巫鑫：簽證會計師也有責

2019-04-12 18:49

國巨等六台商回流獲通過 30家累計投資額突破1,200億元

2019-04-12 17:43

實質經常性薪資甩倒退17年陰霾 仍不及15年前水準

2019-04-12 17:23

年終獎金平均70,164元 金融保險業居冠、補教業最低

2019-04-12 17:05

國巨、東陽等六大台商回台 投資金額超過300億元

2019-04-12 17:01

2月經常性薪資4.1萬 年增1.86％

2019-04-12 16:33

台達二度獲美國能源之星傑出永續獎 有助深耕美國市場

2019-04-12 16:32

2月經常性薪資年增1.86％ 終結連14月年增逾2％

2019-04-12 16:26

中火4燃煤機組停工？ 恐供電警戒產業憂限電危機

2019-04-12 16:20

再生能源發展條例大翻修 重點有哪些？

2019-04-12 15:33

停機影響供電？中市：怎能供電、汙染都推給台中人承擔

2019-04-12 14:33

台電：中火4機組若停工 全國供電吃緊

2019-04-12 14:22

防制空汙 7縣市結盟組治理平台

2019-04-12 14:22

中火改善計畫僅3頁  市府退回：毫無誠意

2019-04-12 14:17

狂喜！Uber司機收到通知美總公司將分紅 最多30萬

2019-04-12 12:58

卡住義聯百億高雄投資案？ 內政部喊冤

2019-04-12 12:12

【即時短評】空汙水汙連環爆 盧秀燕砍中火增加籌碼？

2019-04-12 11:59

中火四燃煤機組下周恐遭停工 台電：嚴重衝擊穩定供電

2019-04-12 11:52

海外所得藉專法回台 專家：境外已納稅額無法抵扣

2019-04-12 11:14

金管會移送檢調 華映：事實並未補貼華映科技

2019-04-12 11:11

海外資金匯回 遺產稅、贈與稅躲不掉

2019-04-12 10:58

中火水汙染改善計畫被退回恐面臨停工 台電：儘速溝通

2019-04-12 10:54

海外資金匯回走專法或一般匯回？專家：四面向評估

2019-04-12 10:22

台灣最大銀行螺絲鬆了？臺銀總座連華映22億元呆帳都交代不清

2019-04-12 10:09

美麗的金銀島 臺灣多有錢？超乎你我想像

2019-04-12 08:53

名家觀點／減稅日不落島

2019-04-12 01:20

投保蒐證 護投資人權益

2019-04-12 00:20

大飲爆掏空 檢調八路搜索

2019-04-12 00:20

金管會出手 將移送大同、華映

2019-04-12 00:20

王文淵下令台化氣爆管線總體檢 三寶跟進

2019-04-11 23:54

供電無虞才減產 中火水汙怎改善

2019-04-11 23:53

資金匯回投資享優稅 一年內須提計畫

2019-04-11 23:30
看更多

熱門文章

狂喜！Uber司機收到通知美總公司將分紅 最多30萬

2019-04-12 12:58

15年前掏空案後下市 這公司獲利大復活

2019-04-12 15:15

哈日族動作快！日圓重返0.27字頭 多換一張晴空塔門票

2019-04-12 12:45

勞工報稅要注意！忽略這細節恐多繳稅

2019-04-12 14:06

中火四燃煤機組下周恐遭停工 台電：嚴重衝擊穩定供電

2019-04-12 11:52

家樂福接手營運台糖量販店 將優先面試僱用現職員工

2019-04-12 15:20

全民退休投資專案1萬名額一天額滿 將延長到4月底

2019-04-12 16:07

卡住義聯百億高雄投資案？ 內政部喊冤

2019-04-12 12:12

大同、華映還在辯？ 巫鑫：簽證會計師也有責

2019-04-12 18:49

國巨、東陽等六大台商回台 投資金額超過300億元

2019-04-12 17:01

停機影響供電？中市：怎能供電、汙染都推給台中人承擔

2019-04-12 14:33

家樂福接手台糖量販店及超市 優先任用現職員工

2019-04-12 16:28

【即時短評】空汙水汙連環爆 盧秀燕砍中火增加籌碼？

2019-04-12 11:59

你會報名嗎？全民退休投資專案來了

2019-04-12 11:39

年終獎金平均70,164元 金融保險業居冠、補教業最低

2019-04-12 17:05

繳稅繳學費回饋現金0.3% 難怪被稱為激省卡

2019-04-12 11:23

屏東、潮州站商場 台鐵預估每年共賺2000萬

2019-04-12 12:00

2大原因 讓失能險銷售攀升

2019-04-12 14:25

財政部擬修法重懲逃漏稅 最高可罰3倍

2019-04-12 13:30

2月經常性薪資年增1.86％ 終結連14月年增逾2％

2019-04-12 16:26

打造不織布傳奇 南六董事長黃清山獲聘為正修名譽教授

2019-04-12 11:00

再生能源發展條例大翻修 重點有哪些？

2019-04-12 15:33

國巨等六台商回流獲通過 30家累計投資額突破1,200億元

2019-04-12 17:43

稱霸亞洲！ 工研院3度獲頒全球百大創新機構獎

2019-04-12 16:53

長照減稅 外籍看護淪政策死角

2019-04-12 11:25

中火4燃煤機組停工？ 恐供電警戒產業憂限電危機

2019-04-12 16:20

海外所得藉專法回台 專家：境外已納稅額無法抵扣

2019-04-12 11:14

高績效教練／行銷4.0 創造顧客驚喜體驗

2019-04-12 06:00

TPK擬透過Suwa參與JDI私募增資 強化產業鏈上下游整合

2019-04-12 16:00

TPK與Suwa簽訂意向書 擬參與JDI私募

2019-04-12 15:50

4月12日重要財經行事曆／2月薪資統計

2019-04-12 08:41

實質經常性薪資甩倒退17年陰霾 仍不及15年前水準

2019-04-12 17:23

掌握3要2不 選對高CP值失能險

2019-04-12 14:29

宅經濟夯 4成上班族用過外送APP

2019-04-12 12:49

元大金6月董監改選 外傳申鼎籛將接董座

2019-04-12 16:50

海外資金匯回 遺產稅、贈與稅躲不掉

2019-04-12 10:58

產險公會理事長改選 泰安產險李松季表態角逐

2019-04-12 19:49

金管會移送檢調 華映：事實並未補貼華映科技

2019-04-12 11:11

2月經常性薪資4.1萬 年增1.86％

2019-04-12 16:33

正新創辦人羅結辭世 各界逾千人追思

2019-04-12 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top