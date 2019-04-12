實質經常性薪資甩倒退17年陰霾 仍不及15年前水準

2019-04-12 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（12）日公布2月薪資統計，全體受雇員工經常性薪資為41,187元，年增1.86％，終結連續14個月年增率突破2％；其中，計入物價的實質性經常性擺脫薪資倒退17年陰霾，主計總處表示，觀察近年的經常性薪資增幅已慢慢蓋過物價的漲勢，統計1至2月實質經常性薪資「進步」為不及15年前水準。

國勢普查處副處長潘寧馨說明，經常性薪資從2017年12月至今年1月連續14個月增幅超過2％，主因為去年景氣好，因此廠商調薪積極，薪資成長顯著，但觀察廠商從去年初已開始調薪，因此對比去年同期基期較高的因素，也影響年增幅減緩，終止連續2％以上的漲勢。

但若考量物價因素，實質性經常性薪資終於擺脫薪資倒退17年的陰霾，「進步」為不及15年前的水準；統計1至2月的「實質經常性薪資」平均為40,673元，仍不及2004年平均40,796元的水準，薪資成長幅度仍趕不上物價攀升的速度。

主計總處表示，觀察近20年的實質性經常性薪資統計數據，2004年是個很高的門檻，但近年經常性薪資連續超過一年薪資突破2％，也逐漸蓋過物價的漲幅，因此從去年以來的薪資倒退17年，縮小至15年。

另外，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，2月總薪資平均為54,693元，年減37.2％；主計總處說明，由於去年農曆春節在2月中旬，年終獎金多於2月發放，而今年提前在1月發放，同樣因為基期因素，使得2月總薪資比去年同期減少超過三成七。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。