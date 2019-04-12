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年終獎金平均70,164元 金融保險業居冠、補教業最低

2019-04-12 17:05經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

主計總處今（12）日公布廠商年終獎金發放情形，今年全體受雇員工每人平均為70,164元，約為1.69個月，較上年增加1.47％，為近三年最低增幅，並以金融保險業年終3.49個月居冠。

主計總處公布2月薪資統計，全體受雇員工經常性薪資為41,187元，年增1.86％，終結連續14個月年增率突破2％，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，2月總薪資平均為54,693元，年減37.2％。

國勢普查處副處長潘寧馨表示，2月總薪資受到年終獎金及績效獎金提前發放，使得加計獎金及加班費等非經常性薪資後的總薪資比去年減少超過三成七；潘寧馨說，上年農曆春節在2月中旬，獎金多於2月發放，而今年提前在1月衝高，挹注1月總薪資平均達94,152元，年增近六成。

主計總處說明，以近三個月年終獎金及績效獎金等非經常性薪資（不含加班費）估算廠商發放年終獎金的情形，今年全體受雇員工每人平均為70,164元，約為1.69個月，較上年增加1.47％。

統計廠商近三年年終獎金的發放情形，主計總處說明，2017年平均為64,333元，約1.63個月，年增4.1％，去年則為69,147元（1.7個月），年增7.53％，今年的年終獎金則為近三年最低增幅。

其中，行業別以金融及保險業年終獎金214,691元，3.69個月居冠，其次為製造業766,44元（1.98個月），第三名則是出版影音製作傳播及資通訊服務業，受到電信業、資訊服務業薪資水準的推升，今年年終獎金為100,600元，1.72個月，位居第三名。

至於年終獎金金額最低的是補教業，潘寧馨說，因為其中雇用較多部分工時員工，以鐘點費計價的補教老師，因此三個月折算的年終獎金只有12,891元，再來是支援服務業（俗稱保全）16,870元，倒數第三則為住宿餐飲業22,586元。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。

薪資年終獎金

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