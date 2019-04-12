國巨、東陽等六大台商回台 投資金額超過300億元

2019-04-12 17:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



圖為國巨董事長陳泰銘（中）。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影 分享 facebook

經濟部投資台灣事務所今（12）日再度召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，核准橋椿金屬、東陽實業、南俊國際、喬山健康科技、國巨及一家電子零組件大廠等六件投資案，總計投資金額逾新台幣308億元，新增逾1,200個本國就業機會。

經濟部指出，此次核准的台商皆在相關產業執牛耳地位，美中貿易戰促使他們強化根留台灣決心，紛紛加碼在台投資，對於加速國內產業轉型升級，提高產品附加價值與國際競爭力是相當大助力。

被動元件龍頭國巨為全球第一大晶片電阻製造商，全球市占率達34%，及全球第三大積層陶瓷電容 (MLCC) 供應商，全球市占率約13%，以台灣高雄為全球研發中心及高階產品生產基地，布局全球19座生產基地、14處研發中心及6座JIT即時發貨中心。

由於美中貿易爭端紛擾，決定持續擴大在台投資，砸下165億元擴建廠房與購置機器設備，以自動感測元件、控制數位化方式生產，新增700個本國就業機會，力行根留台灣、放眼全球一貫策略，以確保長期競爭優勢。

至於從黑手家庭工廠起家蛻變為世界第一，全球最大鋅合金水龍頭零組件製造商橋椿金屬，可說是台灣傳統產業轉型升級典範之一。

橋椿金屬版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，營運總部及生產研發中心位於台中市，中國大陸廣東擁有二處生產基地，北美及歐洲前五大水龍頭品牌客戶市占率超過60%。早在數年前即砸鉅資導入智慧製造產線，以高度自動化作為未來10年全球化發展策略。

受美中貿易戰影響，決定投資16億元，在中科廠區增建廠房及自動倉儲以擴充產線及與組裝線，將可新增本國就業人數約100人。

世界最大汽車碰撞更換零組件製造商東陽集團成立將近70年，全球生產據點共25處，遍及亞洲(台灣、中國)、美洲(美國德州)、歐洲(義大利)，產品囊括AM市場所需從裡到外的汽機車塑膠、鈑金部品、冷卻系統、模具設計製造、塗料等。為增加維修市場的佔有率，決定加強在台灣的維修市場布局，投資逾40億元擴充台南總部廠區AM塑膠與鈑金產品產能，將可新增本國就業機會163人。

南俊國際自許為全球鋼珠導軌專家，產品種類廣泛多元，伺服器與週邊設備、家電、醫療櫃、居家辦公櫥櫃等各產業都可見其蹤影，曾獲經濟部小巨人獎、產品亦獲多次台灣精品獎的肯定。

台灣與中國大陸共有三座生產基地。因受美中貿易戰衝擊與國外客戶調整供應鏈需求，回台投資逾18.08億元，為提升高附加價值產品產能，除了將現有雲科廠自動化產線持續升級、斗六廠新增自動化產線，亦規劃在中壢工業區建置自動化工廠及研發中心，以打造世界導軌智能生產基地為目標。

喬山健康科技成立40多年來不斷致力研發創新與技術品質，從生產啞鈴、槓鈴三人小工廠到亞洲第一、世界前三大國際專業運動健身器材供應商，以堅強的國際研發團隊，讓Matrix、Vision和Horizon三大自有品牌行銷全世界，連續多年榮獲台灣精品金銀質獎、台灣百大品牌、日本G-Mark設計大賞、美國IDEA國際設計大獎殊榮。

台中市大雅區為全球運籌總部與研發中心，台中、上海及北美皆設有生產基地，由於美中貿易戰高關稅導致成本增加，為避免風險持續升高，決定斥資超過8.95億元擴大在台投資佈局，於台中大雅現有廠區旁購地建廠新增設備生產電動跑步機及健身車，並引入智慧自動化倉儲，將可帶來100個本國就業機會。

另一家電子零組件大廠，基於美中貿易戰全球產業供應鏈重組，並考量高階產品製造根留台灣，避免技術外流，將投資60億元、新增165個本國就業機會，帶動地方經濟繁榮。

經濟部指出，美中貿易衝突局勢仍未明朗，廠商紛紛調整投資規劃應變，「歡迎台商回台投資行動方案」從元旦實施迄今，已有30家廠商通過資格審查，總投資金額已突破1,200億元，帶來超過10,500個本國就業機會，後續還有50多家廠商表達移轉部分產能回台，或進一步評估返台投資、增設產線意願。