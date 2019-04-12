台商回台投資好熱！累計投資金額今將破千億元

2019-04-12 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部投資台灣事務所今（12）日再通過6家台商回流投資案，累計總投資金額破千億元。

經濟部投資台灣事務所今日召開「歡迎台商回台投資行動方案」第12次聯審會議，據了解，再通過6家台商回流投資案，經濟部將於稍後發新聞稿對外說明。

台商回台投資趨勢持續增溫，經濟部表示，「歡迎台商回台投資行動方案」自今(108)年1月1日實施迄今，累計已有30家廠商通過資格審查，總投資金額將正式突破千億元，可望帶來上萬個本國就業機會。後續還有近50多家廠商表達移轉部分產能回台。