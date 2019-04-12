台達二度獲美國能源之星傑出永續獎 有助深耕美國市場

2019-04-12 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



台達電12日公布，獲頒美國國家環境保護局(EPA)能源之星年度合作夥伴，這是台達連續四年獲得此項肯定，也是第二年獲得傑出永續獎。美國國家環境保護局助理署長Bill Wehrumu指出，能源之星獲獎者以創新實踐環境保護，不僅有助美國的經濟發展避免能源浪費，同時可改善空氣品質和民眾健康。

台達表示，傑出永續獎由美國國家環境保護局EPA自行決定提名，此獎項不僅表彰台達長期致力於能源效率的提升與推廣，更肯定台達Breez換氣扇系列產品的優異節能特性，其中56款產品均已通過能源之星認證。

能源之星計劃於1992年由美國環保署啟動、EPA則為驗證單位，目的是降低能源消耗及減少發電廠所排放的溫室效應氣體。最早配合此計劃的產品主要是電腦等資訊電器，之後逐漸延伸到電機、辦公室設備、照明、家電等等。

據了解，美國聯邦政府機關的採購必須選用符合「能源之星」或是「FEMP（Federal Energy Management Program）」所指定的產品；家庭或是企業如果採用符合「能源之星」的產品，有機會能夠獲得補貼或是減稅。獲頒能源之星合作夥伴，對台達深耕美國市場有一定幫助。

台達美洲區總經理黃銘孝說，此次獲獎，更為台達Breez換氣扇十年來持續創新的重要里程碑，也是對台達持續發展節能產品的肯定。

台達的Breez換氣扇產品採用持久耐用的直流無刷馬達，提供優於市場的節能效率。Breez換氣扇非常安靜，並整合許多創新功能，如濕度偵測、藍牙連結等，內建可調式LED照明功能，更可配合浴室風格調整色溫。台達超過90%的Breez換氣扇系列產品已經通過能源之星認證，並於2019年推出8款符合能源之星標準的新型換氣扇。

台達風扇暨熱傳導事業群總經理黃文喜表示，台達在風扇、馬達、電力電子和控制技術的基礎上，持續貫徹創新理念，以提供更節能、安靜、安全與智能的換氣扇產品。