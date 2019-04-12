2月經常性薪資年增1.86％ 終結連14月年增逾2％

2019-04-12 16:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（12）日公布2月薪資統計，全體受雇員工經常性薪資為41,187元，年增1.86％，終結連續14個月年增率突破2％，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，2月總薪資平均為54,693元，年減37.2％。

主計總處說明，受到年終獎金及績效獎金提前發放，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，1月的總薪資平均為94,152元，年增近六成。國勢普查處副處長潘寧馨表示，上年農曆春節在2月中旬，獎金多於2月發放，而今年提前衝高，也使得2月總薪資比去年減少超過三成七。

經常性薪資持續年增幅自2017年12月至今年1月，連續14個月突破2％；由於2月適逢農曆春節假期，放假日數較多，工作天數比較去年少，因此部分工時員工的經常性薪資也會較去年減少。

潘寧馨也說明，經常性薪資連續14個月增幅超過2％，主因去年景氣好，因此廠商調薪積極，薪資成長顯著，但觀察廠商從去年初已開始調薪，因此基期低高的因素，也影響年增幅減緩。

主計總處說明，若以近三個月年終獎金及績效獎金等非經常性薪資（不含加班費）估算廠商發放年終獎金的情形，今年全體受雇員工每人平均為70,164元（1.69個月），較上年增加1.47％，為近三年最低增幅。其中，行別以金融及保險業年終獎金3.69個月居冠，其次為製造業1.98個月及出版影音產業1.72個月。

但若考量物價因素，實質性經常性薪資終於擺脫薪資倒退17年的陰霾，「進步」為不及15年前的水準；統計1至2月的「實質經常性薪資」平均為40,673元，仍不及2004年平均40,796元的水準，薪資成長幅度仍趕不上物價攀升的速度。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。