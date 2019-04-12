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中火4燃煤機組停工？ 恐供電警戒產業憂限電危機

2019-04-12 16:20聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市政府今天對於台電台中火力電廠因1到4號燃煤機組廢水硝酸鹽氮濃度超標2倍所提的陳述意見與改善計畫，以「毫無誠意」退回，預計下周一宣布裁罰結果，最重不排除1到4號機組立即停工。對此，台電表示，台電公司目前不去臆測台中市府最後的裁罰結果，也不希望發生停機的狀況，台電公司會積極再與台中市府溝通協商，盡速研擬強化改善計畫，期能在兼顧環保及供電下，提出能妥善解決問題的方式。台電也推估，若4部機組停機，屆時台電備轉容量率恐不到3%，直接跳到更嚴峻的橘色供電警戒，對穩定供電造成衝擊。

產業界業者表示，產業界不希望中火停機，因為會增加限電的風險，屆時台電備轉容量率一旦低於6%，若臨時又有機組跳機，很能面臨限電危機，屆時會先限制用電大戶「工業用電」，將會對產業造成嚴重衝擊。

台電說明，但若真的被裁處1部機甚至4部機組停工，台電備轉容量率最高將影響備轉容量率約7%，將對於供電的穩定造成很大的衝擊。

台電也估算，以夏季台電供電目標為備轉容量率10%計算，若中火1到4號燃煤機組全數停工，屆時台電備轉容量率將低於3%，呈供電非常嚴峻的橘色供電警戒，甚至貼近紅燈備轉容量率低於90萬千瓦的紅燈限電警戒。

台電台中火力發電廠。圖／本報資料畫面
台電台中火力發電廠。圖／本報資料畫面
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台電台中火力發電廠。圖／本報資料畫面
台電台中火力發電廠。圖／本報資料畫面
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台電台中火力發電廠。圖／本報資料畫面
台電台中火力發電廠。圖／本報資料畫面
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台電供電備轉容量率

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