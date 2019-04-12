蔡英文總統：捍衛主權是進行式 不必等到2020

2019-04-12 15:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



蔡英文總統今（12）日表示，捍衛中華民國台灣主權，「是蔡英文政府的現在進行式，不必等到2020。」她也抨擊在野黨在台灣面對武統、一國兩制威脅的時候，總是選擇沈默，甚至反過來攻擊自己的政府。

蔡總統稍早在臉書發文表示，因應國際局勢的不斷演變，政府不空喊口號，而是把守護台灣當成每一天的工作。但最遺憾的，是在野黨在台灣面對武統、一國兩制威脅的時候，總是選擇沈默，甚至反過來攻擊自己的政府。「當我們把握每一個機會，在國外為台灣發聲的時候，他們卻總在國際場合批評自己的國家。」

蔡總統強調，保護國家，需要的是積極的行動、堅定的決心，並且把台灣帶向世界，而不是空洞口號。

蔡總統表示，今天早上她在總統府與美國副助理國務卿米德偉（David Meale）見面，在台灣關係法立法四十周年的歷史時刻，他的到來別具意義。

她說，大家都可以感受到，台美的關係持續提升，雙方的投資活動也變得更加頻繁。台灣也很積極跟美國共同努力，深化在印太地區的合作。自她上任以來，積極推動的 「新南向政策」，跟川普政府提倡的「自由及開放的印太戰略」，雙方目標不謀而合。

蔡總統表示，她會用行動告訴全世界，台灣不只是台灣海峽旁的台灣，也是太平洋上的台灣，更是世界的台灣。