再生能源發展條例大翻修 重點有哪些？

2019-04-12 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



立法院會三讀通過再生能源條例修正案。記者張文馨／攝影 分享 facebook

立法院院會今（12）日三讀通過《再生能源發展條例》部分條文修正案，明定2025年再生能源發電設備總量達2,700萬瓩以上；用電大戶應設再生能源發電設備或繳納代金，專作再生能源發展之用。

經濟部對此樂觀其成，強調本案有效優化我國再生能源發展環境，有助於達成2025年再生能源發電占比達20%的目標，但除此之外，本次修法還有哪些重點呢？

經濟部指出，本次《再生能源發展條例》修正內容是朝「優化再生能源發展環境」、「因應電業法修正」及「擴大全民參與」三大主軸進行。

一、優化再生能源發展環境：

◎中央與地方政府合作協力審查再生能源申設案件，以達簡政便民。

◎由圳路式水力發電修正擴大獎勵圳路及利用既有水利設施，設置未達20,000瓩的水力發電系統。

◎簡化基金運作模式及刪除最低化石燃料費率規定。

◎2025年再生能源推廣目標由1,000萬瓩提高至2,700萬瓩以上。

二、因應電業法修正：

◎配合電業法開放再生能源發電業直供、轉供等經營型態，保障其電能轉為躉購時所適用的費率。

◎強化併網及作業彈性，業者得單獨或共同設置變電站及引接線路。

◎適用簡化程序容量由未達500瓩放寬至2,000瓩。

三、擴大全民參與：

◎為推廣及擴大再生能源全民參與及利用，賦予用電大戶設置再生能源發電設備的義務，以善盡企業社會責任。

◎就合作社、社區公民電廠或位於原住民地區設置的再生能源發電設備，提供示範獎勵。

經濟部強調，《再生能源發展條例》修法提供再生能源多元發展的重要方向，後續實際執行細節仍將透過相關子法與配套機制予以規範，研擬過程中，將邀請利害關係人及相關民間團體共同參與，創造潔淨的電力及乾淨的空氣，達成能源、產業與環境永續的能源轉型願景。