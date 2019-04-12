台達 二度榮獲美國能源之星傑出永續獎

2019-04-12 15:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



美國國家環境保護局（EPA）於美國時間昨（11）日在華盛頓舉辦2019年能源之星年度合作夥伴（ENERGY STAR Partner of the Year）頒獎典禮，授予台達能源之星年度合作夥伴的殊榮。台達已連續四年獲得此項肯定，更是第二年再度獲得傑出永續獎。

其中，傑出永續獎是需企業的產品長期為節能之星年度合作夥伴，並由美國國家環境保護局EPA 自行決定提名，始能獲得此殊榮，實屬難得。此獎項不僅表彰台達長期致力於能源效率的提升與推廣，更肯定了台達Breez換氣扇系列產品的優異節能特性，其中56款產品均已通過能源之星認證。

台達美洲區總經理黃銘孝表示，台達對於能夠與能源之星長期合作感到驕傲，此次獲獎，更為台達Breez換氣扇十年來持續創新的重要里程碑，也是對台達持續發展節能產品的肯定。我們承諾將繼續提供創新、節能的產品，落實「環保 節能 愛地球」的經營使命。

美國國家環境保護局助理署長Bill Wehrumu指出，ENERGY STAR獲獎者以創新實踐環境保護，不僅有助於美國的經濟發展避免能源浪費，同時可改善空氣品質和民眾健康。

台達的Breez換氣扇產品採用持久耐用的直流無刷馬達，可提供優於市場的節能效率。Breez換氣扇非常安靜，並整合許多創新功能，如濕度偵測、藍牙連結等，內建可調式LED照明功能，更可配合浴室風格調整色溫。台達超過90%的Breez換氣扇系列產品已經通過能源之星認證，並於2019年推出8款符合能源之星標準的新型換氣扇。

台達風扇暨熱傳導事業群總經理黃文喜表示，台達在風扇、馬達、電力電子和控制技術的基礎上，持續貫徹創新理念，以提供更節能、安靜、安全與智能的換氣扇產品。

台達為持續提供更創新與節能的產品，落實「環保 節能 愛地球」的經營使命，積極參與多個知名組織，其中包括家庭通風認證協會（HVI），其旨在通過促進通風實踐，規範和標準來改善室內空氣品質和健康生活。