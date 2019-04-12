台達電 二度榮獲美國能源之星傑出永續獎

2019-04-12 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



美國國家環境保護局(EPA)於美國當地時間11日在華盛頓舉辦2019年能源之星年度合作夥伴 (ENERGY STAR Partner of the Year)頒獎典禮，授予台達電能源之星年度合作夥伴的殊榮。

台達電已連續四年獲得此項肯定，更是第二年再度獲得傑出永續獎。其中，傑出永續獎是需企業的產品長期為節能之星年度合作夥伴，並由美國國家環境保護局EPA 自行決定提名，始能獲得此殊榮，實屬難得。

此獎項不僅表彰台達長期致力於能源效率的提升與推廣，更肯定台達電Breez換氣扇系列產品的優異節能特性，其中，56款產品均已通過能源之星認證。

台達電美洲區總經理黃銘孝表示，台達電對於能夠與能源之星長期合作感到驕傲，此次獲獎，更為台達Breez換氣扇十年來持續創新的重要里程碑，也是對台達持續發展節能產品的肯定。我們承諾將繼續提供創新、節能的產品，落實『環保 節能 愛地球』的經營使命。

台達電的Breez換氣扇產品採用持久耐用的直流無刷馬達，可提供優於市場的節能效率。Breez換氣扇非常安靜，並整合許多創新功能，如濕度偵測、藍牙連結等，內建可調式LED照明功能，更可配合浴室風格調整色溫。台達電超過90%的Breez換氣扇系列產品已經通過能源之星認證，並於2019年推出八款符合能源之星標準的新型換氣扇。