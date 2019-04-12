經濟部率18台廠 赴印度尋找投資商機

2019-04-12 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



為協助台商掌握印度投資商機，經濟部近日偕同電機電子、資通訊、金屬製造業等18家台灣廠商赴印度參訪，藉此了解當地市場與投資環境。

經濟部投資業務處4月7日至14日籌組「2019年印度投資考察團」，赴印度新德里及班加羅爾等地參訪，除了拜會中央及地方投資相關單位、參訪廠商及工業區外，也和當地業者、台商及相關產公協會座談，共為切入印度市場尋找利基。

經濟部投資業務處表示，近期因為美中貿易衝突及中國大陸投資環境改變，對台商包括電子零組件、汽車零組件、塑膠製品等產業都造成極大衝擊，許多台商現正評估移轉生產基地或增加生產據點的可行性。

經濟部指出，印度擁有全世界第二大的人口，且是全球經濟成長最快的國家，加上勞力充沛、投資成本相對較低，是適合台商尋找製造基地或進行全球布局的最佳地點之一；印度新德里、班加羅爾的產業供應鏈相對完整，為當地電子產業主要聚集地區，因此訪團邀集電機電子等對布局印度有興趣的相關業者，實地考察印度投資環境。

經濟部表示，印度各單位對訪團相當重視，針對目前積極發展的重點產業包括電機電子、電動車、再生能源等，除歡迎台商赴印度投資布局外，也期盼與台灣廠商在技術、人才等方面交流合作，尤其台灣具備彈性靈活的製造管理能力，若能與印度軟體設計研發能量結合，相信可以共創雙贏優勢。

經濟部投資業務處表示，印度幅員廣大，各州投資環境、投資法規及商機不一，為加強台商赴印度投資的相關服務，台灣與印度共同合作於去年11月在印度投資招商機構Invest India設立「Taiwan Plus辦公室」，除現有「台灣投資窗口」諮詢服務外，並結合Taiwan Plus，持續協助有意願赴印度投資的台商。此外，台灣、印度雙方於去年12月18日已簽署新版「台印度雙邊投資協定」，並於今年2月14日正式生效，有助保護投資人權益。